Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?

Kis túlzással mondhatjuk, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök trendet teremtett Nyugat-Európában a Donald Trumppal való szembefordulásával. Az iráni háború kirobbanása óta olyan országvezetők is összerúgták a port az amerikai elnökkel, akik egy évvel ezelőtt még Trump kiengesztelésére játszottak a transzatlanti békesség jegyében, így újabban Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit kormányfő is bírálta Trumpot. Miközben Sánchez a trumpizmus antitéziseként, illetve az európai baloldal, sőt, a globális progresszív mozgalom vezetőjeként próbálja pozícionálni magát, odahaza egyáltalán nem fenékig tejfel a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) helyzete: egyrészt újból fellángoltak a szocialisták körüli korrupciós botrányok, másrészt a legnépesebb spanyol régióban keményen kikaptak a Néppárttól, ami a radikális jobboldali Voxszal kiegészülve folytathatja Andalúzia élén. Vehetjük országos előjelnek az eredményt?

A „sanchismóra” figyel a világ

Mindannyian látjuk a támadásokat a multilaterális rendszer ellen, az ismételt kísérleteket a nemzetközi jog aláásására és az erőszak alkalmazásának veszélyes normalizálódását

– mondta a spanyol kormányfő egy hónappal ezelőtt Barcelonában, ahol összegyűlt a világ szinte valamennyi, magát progresszívnek vagy baloldalinak nevező politikusa. A „demokrácia védelmében” tartott dzsemborin tiszteletét tette Lula da Silva brazil, Claudia Sheinbaum mexikói, Gustavo Petro kolumbiai és Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök – akik mind Donald Trump céltáblájára kerültek mostanság –, de több demokrata politikus szintén a katalán fővárosba utazott az Egyesült Államokból. A vendéglistából fakadóan a rendezvény erős Trump-ellenes éllel bírt, amit a brazil elnök nem is igazán rejtett véka alá.

Nem kelhetünk fel minden reggel, vagy nem feküdhetünk le minden este arra várva, hogy egy elnök tweetje a világot fenyegesse. […] Egyetlen ország elnökének sincs joga a világon, bármilyen hatalmas is, hogy folytatólagosan ráerőltesse a saját szabályait más országokra. Egyiknek sem

– szögezte le a latin-amerikai vezető.

A barcelonai találkozó otthont adott egy látványos békülésnek is:

Sánchez és Sheinbaum ugyanis fátylat borított arra az évek óta húzódó diplomáciai csörtére, amely Mexikó spanyol gyarmati múltja kapcsán robbant ki. Miután Madrid 2019-ben nem volt hajlandó „hivatalosan és nyilvánosan” elismerni, valamint bocsánatot kérni a konkvisztádorok által elkövetett erőszakért, VI. Fülöp spanyol király nem kapott meghívást Sheinbaum 2024-es elnöki beiktatására, ami emberemlékezet óta nem látott mélypontot hozott a két ország kapcsolatában.

Mindazonáltal az április 18-i csúcs egyik fő napirendi pontja a radikális jobboldal előretörése, pontosabban ennek a megállításának a mikéntje volt. Sánchez szerint a hullám megállítható, ezt pedig összefüggésbe hozta a magyar országgyűlési választások eredményével.

Az esemény azonban azt sokkal inkább egyértelművé tette, hogy a spanyol kormányfő – egyfajta anti-Trumpként – bejelentkezett a nemzetközi baloldal vezetőjének.

Ha papíron nézzük, ez lehetne magától értetődő is, hisz 2022 óta ő a Szocialista Internacionálé elnöke.

Működésben az anti-Trump

Sánchez nem most kezdte építeni az ehhez szükséges renoméját.

Tavaly egyedüli NATO-tagként utasította el a védelmi kiadások 5%-ra növelését a GDP arányában, amit ésszerűtlennek és a gazdasági növekedésre hátrányosnak festett le.

Mindeközben az írekkel kézen fogva a palesztin állam elismerését célzó erőfeszítések élére állt, és egyik legelső európai vezetőként minősítette Izrael gázai háborúját népirtásnak.

Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablását követően sem fogta vissza magát. Az amerikai beavatkozást nemzetközi jogsértésnek titulálta, amely „a bizonytalanság és a háborús uszítás felé taszítja a térséget”. A spanyol kormány Trump katonai akcióját épp annyira illegitimnek nyilvánította, mint a New Yorkban bebörtönzött diktátor rezsimje.

Aztán az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadását követően Sánchez kijelentette, Spanyolország nem lesz bűnrészes, és nemet mond a háborúra. Madrid az elsők között tagadta meg a spanyol bázisok használatát Irán bombázására, később pedig az egész légterét lezárta a konfliktusban érintett amerikai gépek előtt. Mert a kérdés nem az, hogy az ajatollahok mellett állunk-e vagy sem. Senki sem. A spanyol nép biztosan nem. És természetesen a spanyol kormány sem. A kérdés inkább az, hogy a nemzetközi jog, és így a béke mellett állunk-e vagy sem – fogalmazott Sánchez egy márciusi televíziós beszédben.

– fogalmazott Sánchez egy márciusi televíziós beszédben. De nemcsak kül-, hanem belpolitikai fronton is megmutatta a madridi kabinet, hogy nem fél szembemenni a nyugati Zeitgeisttal, amely egyre kritikusabban viszonyul a bevándorláshoz. Polgári kezdeményezésre, illetve a katolikus egyház támogatásával tavasszal 500 ezer engedély nélküli – zömében latin-amerikai, azaz a nyelvet beszélő – bevándorlónak tették lehetővé, hogy legális tartózkodási és munkavállalási státuszt szerezzen, amennyiben büntetlen előéletűek és már huzamosabb ideje a mediterrán országban éltek.

Trump A renitens viselkedést természetesen nem hagyta szó nélkül:

az amerikai elnök a kereskedelmi kapcsolatok megszakításával és az amerikai katonák kivonásával fenyegette Sánchezt, sőt, belengette Spanyolország NATO-ból való kizárását. Utóbbira egyébként nincs kimondott lehetőség az Észak-atlanti Szerződés nyomán, Madrid azonban nem maradt egyedül a szamárpadban: nemrégiben London, Berlin és Róma szintén hasonló dörgedelmeket kapott a nyakába.

A lényegében stagnáló Nyugat-Európával összevetve viszont lassan csodájára járnak a spanyol gazdaságnak, amely legutóbb a várakozások feletti, 2,7% éves növekedést produkált, részben a migráció által hajtott munkaerőpiacnak is hála. Ennek tetejébe az iráni háború miatt fenyegető energiasokk sem ütheti meg Madridot annyira, hisz az Ibériai-félsziget ellátása túlnyomóan a megújuló forrásokra támaszkodik.

A zöld átállással és a gazdasági fellendüléssel összefüggésben lehetetlen szó nélkül elmenni Spanyolország és Kína közeledése mellett,

ami miatt olykor Brüsszelben, de legtöbbször talán Washingtonban vonják fel a szemöldöküket. Sánchez, aki három év leforgása alatt múlt hónapban negyedjére látogatott Kínába, a legbefolyásosabb uniós vezetővé lépett elő, aki az Európa és az ázsiai nagyhatalom közötti viszony szorosabbra fűzése mellett érvel, figyelembe véve a kínai tech- és autóipari óriások spanyolországi befektetéseit és az Egyesült Államok kiszámíthatatlanabbá válását.

Favorabilidade dos EUA cai na maioria dos países pesquisados na Global Attitudes Survey da Pew Research Center + pic.twitter.com/aXCCKxAGz2 https://t.co/aXCCKxAGz2 — Raphael Nishimura (@rnishimura) June 12, 2025

Washington’s image among NATO allies weakened in 2025, with median approval falling 14 percentage points to 21% across 31 countries. pic.twitter.com/UbUPHHO52T https://t.co/UbUPHHO52T — Gallup (@Gallup) January 18, 2026

Sánchez Trumppal szembeni kritikáját és Washingtontól való elfordulását megalapozta, illetve lekövette a spanyol közvélemény is. Az amerikai elnököt a lakosság kétharmada elutasítja, az Egyesült Államokat marconán szemlélő spanyolok hányada másfélszeresére, 43-ról 64%-ra nőtt 2024 és 2025 között, miközben a többi európai nagyhatalomnál jóval több,

közel minden harmadik spanyol fenyegetésként azonosítja Amerikát az öreg kontinensre nézve.

Sokatmondó, hogy Kínáról ezzel szemben csupán 14% mondja ugyanezt, és Peking megítélése a spanyolok körében javult leginkább Trump második ciklusának első éve alatt.

Épp kimosta volna magát, de újabb sötét folt bukkant fel

A közvélemény-kutatók elsősorban a Trumppal szembeni határozott kiállásnak tudják be, hogy Sánchez – egyébként közel sem fényes – népszerűségi mutatója szépen lassan elkezdett kígyózni felfelé. A Sociométrica áprilisi felmérése alapján a szocialista pártvezető népszerűsége 28,4%-ra emelkedett, ami az elmúlt 10 hónap legjobb mutatója. Mondhatnánk tehát, hogy

Sánchez legalább részben Trumpnak köszönheti, hogy sikerült visszaépítenie a hírnevét a PSOE-t megrengető korrupciós botrányok árnyékában.

Mint megírtuk, nem elég, hogy Sánchez felesége ellen korrupció gyanújával zajlott nyomozás, Santos Cerdán, a kormánypárt korábbi szervezeti titkára tavaly nyáron lemondásra kényszerült, miután a vádak szerint közbeszerzési eljárások során jutalékot szedett be, amit aztán Sánchez az egykori bizalmasainak, José Luis Ábalos volt közlekedési miniszternek és Koldo García Izaguirrének továbbíthatott. Az előzetes letartóztatásban lévő Ábalost korrupciógyanús maszkbeszerzések miatt később szintén perbe fogták.

Noha a valóságos politikai túlélőmesterként számontartott, 2018 óta hatalmon lévő Sánchez nagyjából átvészelte ezeket a botrányokat, mégsem dőlhet hátra, nyugtázva, hogy felépülőben van saját és pártja renoméja.

A napokban ugyanis újabb szocialista politikust helyeztek vád alá, méghozzá nem is akárkit, hanem a 2004 és 2011 közötti miniszterelnököt, José Luis Rodríguez Zapaterót.

A vád szerint Zapatero egy tiltott befolyással üzérkedő hálózatot vezetett kenőpénzért cserébe, a Plus Ultra légitársaság pedig rajta és Ábaloson keresztül igyekezett elérni, hogy megkapja a Sánchez-kabinet 53 millió eurós koronavírus-mentőcsomagját. Zapatero tagadott bármilyen visszaélést. A Plus Ultra-ügyet 2024-ben azzal a gyanúval kezdték vizsgálni, hogy az állami mentőcsomag forrásait felhasználhatták-e Venezuelában elsikkasztott közpénz tisztára mosására. A légitársaság vezetőit tavaly őrizetbe vették.

Az ellenzéki Néppárt (PP) rögvest kapott a Sánchez szövetségesének tekintett Zapatero elleni eljáráson. A jobboldali tömörülés elnöke, Alberto Núñez Feijóo leszögezte, a szocialista kormányfőnek

csak egyetlen méltóságteljes kiútja maradt. Egy percre se tovább szennyezni a politika, az igazságszolgáltatás és Spanyolország jó hírnevét.

Ugyanezen a vonalon Santiago Abascal, a radikális jobboldali Vox vezetője parlamenti bizalmatlansági indítványra szólított fel a miniszterelnökkel szemben.

Szombaton Madrid utcáin több tíz ezer ember tüntetett Sánchez lemondását követelve,

a tömegben a Vox és a PP politikusai is feltűntek. A demonstráció során egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont. A spanyol televízió felvételei szerint a rendőrség több maszkot viselő embert vett őrizetbe a Moncloa-palotához vezető úton - foglalta össze az MTI tudósítása a történteket.

Az újfent előtérbe kerülő korrupciós vádak mellett azonban más jelét is láthatjuk annak, hogy a Trumppal való feltűnő szembehelyezkedés nem biztos, hogy elég lesz Sánchez irhájának a mentéséhez.

Sötét jóslat Sánchez jövőjére nézve?

Andalúziában ugyanis múlt vasárnap – még a Zapatero elleni vádemelés előtt – regionális parlamenti választást tartottak, amelyen történelmi mélypontra zuhant a PSOE támogatottsága. A szocialisták mindössze 28 mandátumot szereztek a 109 fős törvényhozásban, ami

a leggyengébb eredményük a legnépesebb spanyol tartományban („autonóm közösségben”) a demokratikus átmenet utáni első, 1982-es voksolás óta.

② El PSOE toca sueloObtiene el peor resultado de su historia: un 22,7% de votos y 28 escaños. Es menos de la mitad del apoyo que tuvo en 2004.Los socialistas no avanzan aunque el PP lleva ocho años gobernando la región. pic.twitter.com/RbM4wPKwZE https://t.co/RbM4wPKwZE — Kiko Llaneras (@kikollan) May 18, 2026

Andalúzia egykor a szocialisták fellegvára volt, 2018 óta azonban a jobboldal van kormányon. Mint emlékezetes, épp a nyolc évvel ezelőtti andalúz voksolás nyomán tört át legelőször a számos európai országban felhúzott „cordon sanitaire” a szélsőjobboldallal szemben, a PP és a centrista Ciudadanos ugyanis a Vox támogatásával alakított kormányt. 2022-ben aztán a Néppárt mérsékeltebb szárnyához tartozó Juanma Moreno abszolút többséget szerzett, ezt viszont most elveszítette. A PP ezúttal 53 mandátumot kaparintott meg, ami öttel kevesebb a négy évvel ezelőtti eredményüknél.

A Vox 15 helyet zsebelt be, eggyel többet, mint korábban, így a konzervatívok az ő segítségük nélkül nem fognak tudni kormányt felállítani. Moreno a kampányban ennek ellenére igyekezett elhatárolódni, és elkerülni még a Voxszal kötendő szövetség látszatát is.

Egyértelműen megmondtam, hogy semmilyen szándékom nincs a Voxszal kormányozni

– nyilatkozta még a választások előtt.

Ennek ellenére valószínűsíthető, hogy születni fog valamiféle paktum a két jobboldali tömörülés között, már csak azért is, mert

nem Andalúzia lenne az első régió, amelyet a PP és a Vox közösen kormányozna.

Bár 2024-ben Santiago Abascalék – egy migrációs vitára hivatkozva, de valójában inkább stratégiai okokból – kiszálltak mind az öt tartományi koalícióból, melyet a Néppárttal kötöttek, a regionális választások fényében felelevenedett a partnerség az elmúlt hetekben. A két jobboldali erő kormányzati alkut ütött nyélbe Extremadurában és Aragóniában; Kasztília és Leónban még folynak az egyeztetések; és a sorban Andalúzia lehet a következő, ahol

a Vox érvényre juttathatja bevándorlásellenes programját, benne az általa szorgalmazott „nemzeti elsőbbség” elvével.

Ennek értelmében a külföldiekkel – köztük az uniós polgárokkal – szemben előnyt biztosítanának a spanyol állampolgároknak a segélyekhez, a szociális bérlakásokhoz és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Abascal azt állítja, ez azért indokolt, mert a spanyolok diszkriminációt szenvednek el ezeken a területeken a saját hazájukban, míg Sánchezék idegengyűlölőnek titulálták a javaslatot. Egy biztos: a migráció körüli vita ismét fellángolt a legalizációs program révén – ami egyébként nem nóvum, 1986 óta már hatszor döntöttek hasonlóról különböző színezetű spanyol kormányok.

Noha a spanyol közélet ilyesféle tematizálódása a bevándorlás terén legmarkánsabb álláspontot képviselő Vox malmára hajthatja a vizet a 2027-es parlamenti választások előtt, az sem kizárt, hogy Sánchez érdekében állhat kiélezni a bal- és jobboldali pártok közötti kontrasztot, hiszen

a „szélsőjobboldal jelentette fenyegetés” visszatérő eleme a szocialisták retorikájának.

Ezáltal megpróbálhatják visszahódítani a PSOE kiábrándult szavazóit, illetve „kannibalizálhatják” a tőlük balra lévő pártok (az esetlegesen együtt induló Sumar és Podemos) híveit. Sánchez emellett bizonyára azt sem bánná, ha a bevándorláspolitika éket verne a PP mérsékeltjei – mint például az andalúz Juanma Moreno – és a Vox felé nyitottabb keményvonalas szárny közé – utóbbi arcának a madridi régiót vezető Isabel Díaz Ayuso tekinthető. A Néppárt amúgy per pillanat vezeti a közvélemény-kutatásokat, országosan a voksok 32%-ára számíthatnak a felmérések átlaga alapján.

A 28% környékén tanyázó PSOE továbbá abban bízhat, hogy a spanyol (radikális) jobboldalt idővel kényelmetlen pozícióba hozhatja a túlzott Trump-pártiság, ahogy az megváltozott közhangulathoz mérten megesett a német AfD-vel, a francia Nemzeti Tömörüléssel és a brit Reform UK-jel. Az amerikai elnök összeszólalkozása XIV. Leó pápával és Giorgia Melonival úgy tűnt, mintha előhozta volna a kenyértörés első jeleit, de a szakítás egyelőre nincs a horizonton. A Vox támogatottsága mindenesetre tartja magát 17%-on, még ha március óta kissé visszább is esett.

A legkésőbb jövő augusztusban esedékes spanyol voksolás tétje tehát, hogy az „anti-Trumpság” elég lesz-e Sáncheznek ahhoz, hogy negyedik alkalommal huppanhasson a miniszterelnöki székbe, vagy

a tartományi után országos szinten is a Néppárt alakíthat kormányt, méghozzá a Voxszal együtt, ami mérföldkő lenne az európai politikában.

Az osztrák és a holland Szabadságpárt, az olasz Liga, a cseh ANO és Autósok, az észt EKRE, illetve a Fidesz után ezáltal a Vox lehet a Patrióták pártszövetségből a következő, amelynek sikerülhet valaha kormányra kerülnie, akár kisebbik koalíciós partnerként. Már amennyiben a Nemzeti Tömörülés nem előzi be őket a 2027 tavaszán esedékes francia elnökválasztás megnyerésével.

Persze nem Sánchez lenne az első balos vezető, aki akár egy Trump-ellenes hullámot meglovagolva szörfözhetne vissza a hivatalába, tudna erről mesélni Mark Carney kanadai és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök. Ugyanakkor az Európa-szerte kihalásban lévő szociáldemokrata vezetők másik példányának, Mette Frederiksen dán kormányfőnek a levegőben lóg még a sorsa.