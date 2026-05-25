Új vizekre sodródhatott az orosz-ukrán háború - Friss felvételek jelentek meg a megsemmisült orosz óriáshajóról

A bizottság közleménye szerint a sérült hajót légi drónokkal és távirányítású víz alatti eszközökkel vizsgálták át részletesen. A szemle során tűz nyomait, a hajó vezérlőrendszereinek teljes megsemmisülését,

valamint a négy gáztartály közül kettőnek a pusztulását állapították meg.

The Investigative Committee of Russia released footage and photos of the wreckage of Russia-flagged "ARCTIC METAGAZ" LNG tanker that was struck by Ukrainian unmanned surface vessels off the coast of Malta in the Mediterranean Sea on March 3, 2026."A detailed inspection of the…

2026. március 3-án az orosz árnyékflottához tartozó, cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Arctic Metagaz nevű tartályhajót súlyos támadás ér(het)te a Földközi-tengeren, Málta felségvizei közelében. Moszkva hivatalos álláspontja szerint ukrán tengeri és víz alatti drónok mértek csapást a Murmanszkból Egyiptomba tartó, szankcionált gázzal megrakott óriáshajóra.

A 30 fős legénység mentőcsónakban hagyta el a lángoló monstrumot, akiket végül a líbiai hatóságok mentettek ki. Bár a líbiai tengerészeti szervek kezdetben tévesen azt jelentették, hogy a hajó teljesen elsüllyedt, a tanker – hajtómű és navigáció híján – irányíthatatlan szellemhajóként maradt a felszínen.

A támadást követő hetekben a sérült gázszállító hónapokon át sodródott Líbia, Málta és Olaszország kutatási-mentési övezetei között, miközben a nyugati szankciók miatt a kereskedelmi mentőcégek jogilag nem siethettek a segítségére. Az európai államok és a WWF is környezeti katasztrófától tartva sürgős uniós fellépést követeltek, mivel a tartályokban több tízezer tonna LNG és gázolaj maradt. Végül a líbiai nemzeti olajtársaság (NOC) speciális vontatóhajókat bízott meg a helyzet kezelésével. Több sikertelen és elhúzódó befogási kísérlet után, 2026 májusának elejére a kiégett roncsot sikerült stabilizálni, és Líbia keleti partjainál, Bengázi közelében vetettek vele horgonyt, ahol a hatóságok azóta is folyamatosan monitorozzák a gázszivárgásokat.

Az incidens különösen figyelemre méltó, mert az ukrán tengeri drónok eddig jellemzően a Fekete-tengeren hajtottak végre támadásokat az orosz célpontok ellen. Amennyiben a Földközi-tengeren végrehajtott csapás megerősítést nyer, az a fegyveres konfliktus földrajzi kiterjedésének jelentős kiszélesedését jelezné. Korábban egyébként görög tengeri barlangokban találtak elrejtett, ukránként azonosított tengeri drónokat, amelyekről egyelőre senki sem tudja, hogy kerültek oda.

