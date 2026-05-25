Új vizekre sodródhatott az orosz-ukrán háború - Friss felvételek jelentek meg a megsemmisült orosz óriáshajóról
Új vizekre sodródhatott az orosz-ukrán háború - Friss felvételek jelentek meg a megsemmisült orosz óriáshajóról

Az orosz Nyomozóbizottság videó- és fényképfelvételeket hozott nyilvánosságra az "Arctic Metagaz" orosz lobogó alatt közlekedő LNG-tanker roncsairól. A hajót 2026. március 3-án állítólag ukrán tengeri drónok találták el a Földközi-tengeren, Málta partjainál - számoltak be X-en közzétett videókkal OSINT-elemzők.

A bizottság közleménye szerint a sérült hajót légi drónokkal és távirányítású víz alatti eszközökkel vizsgálták át részletesen. A szemle során tűz nyomait, a hajó vezérlőrendszereinek teljes megsemmisülését,

valamint a négy gáztartály közül kettőnek a pusztulását állapították meg.

2026. március 3-án az orosz árnyékflottához tartozó, cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Arctic Metagaz nevű tartályhajót súlyos támadás ér(het)te a Földközi-tengeren, Málta felségvizei közelében. Moszkva hivatalos álláspontja szerint ukrán tengeri és víz alatti drónok mértek csapást a Murmanszkból Egyiptomba tartó, szankcionált gázzal megrakott óriáshajóra.

A 30 fős legénység mentőcsónakban hagyta el a lángoló monstrumot, akiket végül a líbiai hatóságok mentettek ki. Bár a líbiai tengerészeti szervek kezdetben tévesen azt jelentették, hogy a hajó teljesen elsüllyedt, a tanker – hajtómű és navigáció híján – irányíthatatlan szellemhajóként maradt a felszínen.

A támadást követő hetekben a sérült gázszállító hónapokon át sodródott Líbia, Málta és Olaszország kutatási-mentési övezetei között, miközben a nyugati szankciók miatt a kereskedelmi mentőcégek jogilag nem siethettek a segítségére. Az európai államok és a WWF is környezeti katasztrófától tartva sürgős uniós fellépést követeltek, mivel a tartályokban több tízezer tonna LNG és gázolaj maradt. Végül a líbiai nemzeti olajtársaság (NOC) speciális vontatóhajókat bízott meg a helyzet kezelésével. Több sikertelen és elhúzódó befogási kísérlet után, 2026 májusának elejére a kiégett roncsot sikerült stabilizálni, és Líbia keleti partjainál, Bengázi közelében vetettek vele horgonyt, ahol a hatóságok azóta is folyamatosan monitorozzák a gázszivárgásokat.

Az incidens különösen figyelemre méltó, mert az ukrán tengeri drónok eddig jellemzően a Fekete-tengeren hajtottak végre támadásokat az orosz célpontok ellen. Amennyiben a Földközi-tengeren végrehajtott csapás megerősítést nyer, az a fegyveres konfliktus földrajzi kiterjedésének jelentős kiszélesedését jelezné. Korábban egyébként görög tengeri barlangokban találtak elrejtett, ukránként azonosított tengeri drónokat, amelyekről egyelőre senki sem tudja, hogy kerültek oda.

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni.

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül?

The Science of Football

