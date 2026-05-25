  • Megjelenítés
Újabb követelést jelentett be Donald Trump a Közel-Keleten, több országot is felszólított
Globál

Újabb követelést jelentett be Donald Trump a Közel-Keleten, több országot is felszólított

Portfolio
Donald Trump a közösségi médiában követelte a közel-keleti országoktól, hogy csatlakozzanak az első elnöki ciklusa alatt elindított Ábrahám-egyezményekhez. Az amerikai elnök a kezdeményezést egy lehetséges iráni békemegállapodással is összekapcsolta. Első lépésként Szaúd-Arábia és Katar azonnali csatlakozását sürgeti - írta meg a Sky News.

Trump egy hosszú bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok komoly erőfeszítéseket tett a térség összetett helyzetének rendezéséért. Ennek fényében kötelezővé kellene tenni, hogy az érintett országok egyszerre írják alá a megállapodást. Még Irán csatlakozásának lehetőségét is felvetette, amit egyenesen "különleges dolognak" nevezett.

Az elnök szerint a kibővített egyezmény olyan dokumentummá válna, amelyet világszerte példátlan tisztelet övez. Kiemelte, hogy a folyamatot Szaúd-Arábiának és Katarnak kellene elindítania az azonnali aláírással, a többi államnak pedig követnie kellene a példájukat. Úgy véli, ha valamelyik ország ezt megtagadja,

az rossz szándékot jelez, így nem is lehetne része az egyezménynek.

Bejegyzésében Trump egyúttal utasította a saját képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg az érintett országok bevonását a megállapodásba, és vigyék sikerre a folyamatot.

Még több Globál

Egyre veszélyesebbek az ukrán támadások Európára, Belgiumból csempészhettek robbanóanyagot Oroszországba - Háborús híreink hétfőn

Új vizekre sodródhatott az orosz-ukrán háború - Friss felvételek jelentek meg a megsemmisült orosz óriáshajóról

Olyan Vaskupola épül Ukrajnában, amiről az egész világ csak álmodni merne, ráadásul fillérekből

Az eredetileg Trump első elnöki ciklusa alatt létrejött Ábrahám-egyezmények alapvető célja az arab nemzetek és Izrael közötti diplomáciai kapcsolatok normalizálása.

Kapcsolódó cikkünk

Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?

Megszólalt Donald Trump bizalmasa: komoly dolgok dőlhetnek el a színfalak mögött, de nem fogják elsietni a döntést

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János
Szélesednek a korrupciós nyomozások: húsz embert vettek őrizetbe, 13 képviselő mentelmi jogát felfüggesztették Görögországban
Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility