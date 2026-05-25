Újabb követelést jelentett be Donald Trump a Közel-Keleten, több országot is felszólított

Trump egy hosszú bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok komoly erőfeszítéseket tett a térség összetett helyzetének rendezéséért. Ennek fényében kötelezővé kellene tenni, hogy az érintett országok egyszerre írják alá a megállapodást. Még Irán csatlakozásának lehetőségét is felvetette, amit egyenesen "különleges dolognak" nevezett.
Az elnök szerint a kibővített egyezmény olyan dokumentummá válna, amelyet világszerte példátlan tisztelet övez. Kiemelte, hogy a folyamatot Szaúd-Arábiának és Katarnak kellene elindítania az azonnali aláírással, a többi államnak pedig követnie kellene a példájukat. Úgy véli, ha valamelyik ország ezt megtagadja,
az rossz szándékot jelez, így nem is lehetne része az egyezménynek.
Bejegyzésében Trump egyúttal utasította a saját képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg az érintett országok bevonását a megállapodásba, és vigyék sikerre a folyamatot.
Az eredetileg Trump első elnöki ciklusa alatt létrejött Ábrahám-egyezmények alapvető célja az arab nemzetek és Izrael közötti diplomáciai kapcsolatok normalizálása.
