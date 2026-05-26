Döntött az orosz vezetés: hiába menekülnek külföldre, egyetlen tollvonással elintézik Putyin ellenfeleit

Elfogadott az orosz állami Duma egy törvényt, mely alapján elkoboznák azoknak az orosz állampolgároknak a vagyonát, akik külföldre menekültek és onnan kritizálják az Ukrajna elleni háborút.

A Duma második és harmadik olvasatban is elfogadta az új törvényt, mely alapján

akár teljes vagyonelkobzással is sújthatják azokat, akik „a fegyveres erőket gyalázzák” külföldi ország területéről.

Oroszország 2022 márciusában fogadott el egy törvényt, mely alapján akár 5 év letöltendő börtönt kaphatnak azok, akik „a fegyveres erőket gyalázzák” – a törvényt többnyire az ukrajnai háború kritikusainak megbüntetésére használják. Ezt a törvényt terjesztik most ki a külföldön tartózkodó személyekre, akik akár közösségi médiában, akár más felületen kritizálják az orosz államot és az ukrajnai háborút.

Emellett teljes vagyonelkobzással sújtják azokat is, akik szankciókat követelnek Oroszországgal szemben, „szélsőséges anyagokat” sokszorosítanak és „náci szimbólumokat propagálnak.”

Ha az érintett külföldi személyt az orosz hatóságok nem érik utol, államilag kirendelt védőügyvéddel folytatják le az eljárást Oroszországon belül és döntenek az országban fellelhető vagyonelemek elkobzásáról.

A jogszabály szeptember 1-jétől lesz hatályos.

(RIA Novosztyi nyomán)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images