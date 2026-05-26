  • Megjelenítés
Döntött az orosz vezetés: hiába menekülnek külföldre, egyetlen tollvonással elintézik Putyin ellenfeleit
Globál

Döntött az orosz vezetés: hiába menekülnek külföldre, egyetlen tollvonással elintézik Putyin ellenfeleit

Portfolio
Elfogadott az orosz állami Duma egy törvényt, mely alapján elkoboznák azoknak az orosz állampolgároknak a vagyonát, akik külföldre menekültek és onnan kritizálják az Ukrajna elleni háborút.

A Duma második és harmadik olvasatban is elfogadta az új törvényt, mely alapján

akár teljes vagyonelkobzással is sújthatják azokat, akik „a fegyveres erőket gyalázzák” külföldi ország területéről.

Oroszország 2022 márciusában fogadott el egy törvényt, mely alapján akár 5 év letöltendő börtönt kaphatnak azok, akik „a fegyveres erőket gyalázzák” – a törvényt többnyire az ukrajnai háború kritikusainak megbüntetésére használják. Ezt a törvényt terjesztik most ki a külföldön tartózkodó személyekre, akik akár közösségi médiában, akár más felületen kritizálják az orosz államot és az ukrajnai háborút.

Emellett teljes vagyonelkobzással sújtják azokat is, akik szankciókat követelnek Oroszországgal szemben, „szélsőséges anyagokat” sokszorosítanak és „náci szimbólumokat propagálnak.”

Még több Globál

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Felrobbantották az oroszok a Druzsbát

Orosz kriptohálózatokra vetett ki újabb szankciókat Nagy-Britannia

Ha az érintett külföldi személyt az orosz hatóságok nem érik utol, államilag kirendelt védőügyvéddel folytatják le az eljárást Oroszországon belül és döntenek az országban fellelhető vagyonelemek elkobzásáról.

A jogszabály szeptember 1-jétől lesz hatályos.

(RIA Novosztyi nyomán)

Kapcsolódó cikkünk

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility