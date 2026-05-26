Orosz jelentés
Ötvenkilenc ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem hat régió felett - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
A pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében.
(MTI)
Storm Shadow-t indítottak az ukránok
Ukrán jelentések szerint megsemmisült egy orosz parancsnoki központ Luhanszk területén. A találatot egy brit Storm Shadow robotrepülőgéppel érték el.
Már most legalább 12 sebesültről tudni Ukrajnában
Kijev még nem tette közzé a szokásos reggeli légvédelmi jelentést, de Kramatorszkból már most legalább 12 sebesültről érkezett hír.
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Címlapkép: a füstölgő Kvadrat-pláza maradványai Kijevben május 24-én reggel. A címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.
