  • Megjelenítés
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Globál

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Portfolio
Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Orosz jelentés

Ötvenkilenc ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem hat régió felett - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében.

(MTI)

Megosztás

Storm Shadow-t indítottak az ukránok

Ukrán jelentések szerint megsemmisült egy orosz parancsnoki központ Luhanszk területén. A találatot egy brit Storm Shadow robotrepülőgéppel érték el.

(Kyiv Independent)

Megosztás

Már most legalább 12 sebesültről tudni Ukrajnában

Kijev még nem tette közzé a szokásos reggeli légvédelmi jelentést, de Kramatorszkból már most legalább 12 sebesültről érkezett hír.

(Kyiv Independent)

Megosztás

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Készülnek a legrosszabbra: Lavrov személyesen közölte Rubióval, milyen kíméletlen lépésre szánták el magukat

Olyan Vaskupola épül Ukrajnában, amiről az egész világ csak álmodni merne, ráadásul fillérekből

Stubb: megfordult a háború, Ukrajna került előnybe

Súlyos jelentés: Ukrajna legjobb fegyverét fordították a NATO-ellen, Oroszország megtalálta az ellenszert

Címlapkép: a füstölgő Kvadrat-pláza maradványai Kijevben május 24-én reggel. A címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter
Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés
Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility