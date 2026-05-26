Elmondta az orosz vezető, miért nem bombázzák szét az ukrán parlamentet és elnöki hivatalt
Nincs értelme annak, hogy Oroszország Ukrajna politikai vezetésének épületeit támadja, mivel ezek az épületek üresek, nem tartózkodik itt senki Kijev vezetői közül – jelentette ki Andrej Kartapolov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke az orosz törvényhozás alsóházának mai ülésén.

Kartapolov arról adott magyarázatot az ülésen az orosz média beszámolója szerint, hogy mi volt az oka annak, hogy Oroszország súlyos csapásokat hajtott végre Kijev ellen az elmúlt napokban, de nem támadta meg sem az ukrán parlament, sem az elnöki hivatal épületét.

Zelenszkij nem tartózkodik itt. Egy bunkerben ül. Az elnöki hivatalban két őr van és öt takarító. Mi értelme lenne drága rakétákat kilőni egy lényegében üres épületre?”

– magyarázta Kartapolov.

Oroszország tegnap deklarálta, hogy átfogó, szisztematikus csapásokat indítanak Kijev ellen - az ukrán fővárosra egy Oresnyik MIRV-rakétát is kilőttek.

