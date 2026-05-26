Ennyi volt: megint zúgtak a bombázók Irán fölött

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének szóvivője azt közölte, hogy "önvédelmi célú csapásról" van szó, amelyet Irán déli részén hajtottak végre.
"A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága továbbra is megvédi erőinket, miközben önmérsékletet tanúsít az érvényben lévő tűzszünet idején" – közölte Tim Hawkins szóvivő.
Az amerikai adminisztráció magas rangú tisztségviselői ezzel egy időben arról számoltak be, hogy korábban két iráni hajót fedeztek fel, amely megkísérelt tengeri aknákat elhelyezni, valamint az Iszlám Forradalmi Gárda föld-levegő rakétakilövő állásáról az amerikai haderő repülőgépeit vették célba.
Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét.
Előzőleg az iráni média azt közölte, hogy az ország déli, Hormuzi-szoros térségében fekvő partvidékén robbanások történtek, így Bandar-Abbász kikötővárosban, valamint Sirik és Jask közelében.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi médiaoldalán a légicsapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal "szépen haladnak".
Az elnök úgy tűnik, hogy a támadások újraindítása után is bízik a megállapodástban: a Truth Social platformján tett bejegyzés szerint
a dúsított uránt vagy azonnal átadják az Egyesült Államoknak és ott megsemmisítik, vagy Iránban, esetleg más elfogadható helyszínen semmisítik meg Teheránnal együttműködve.
Donald Trump szerint a dúsított uránt az "Atomenergia Bizottság, vagy annak megfelelőjének" a jelenlétében kellene megsemmisíteni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
