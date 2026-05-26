Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Érdekes cikk jelent meg egyszerre több brit lap hasábjain: Vlagyimir Putyin orosz vezető elleni országos felkelésről, sőt, az „orosz birodalom” megsemmisülésének szükségességéről beszél ezekben Igor Volobujev, a Csernaja Iszkra nevű orosz ellenzéki fegyveres csoport vezetője. Állítása szerint mozgalmát rengetegen támogatják, köztük orosz vezetők is.

Volobujev a Gazprombank egyik vezetője volt, 2022-ben Ukrajnába menekült, ahol csatlakozott az egyik Putyinellenes fegyveres csoporthoz, az Oroszország Szabadsága (Szvaboda Rosszij) légióhoz. Ebből nőtte ki magát a Csernaja Iszkra (kb. Fekete szikra) mozgalom, amelyről először 2025 decemberében kezdtek el hírek érkezni.

Most több brit lap is részletes cikkeket közölt, melyekben idézik Igor Volobujevet, aki „szégyennek és bűnnek” nevezi az Ukrajna elleni inváziót, diktátornak nevezi Vlagyimir Putyint és

erőszakos fegyveres felkelésre szólítja fel honfitársait.

A birodalomnak, Oroszország legnagyobb átkának – össze kell omlania”

– mondta Volobujev.

Az orosz vezető azt állítja: rengetegen támogatják Oroszországban, köztük orosz vezetők is – van közülük, akikkel személyesen is tartja a kapcsolatot, miközben külföldön tartózkodnak.

Az embereknek elege van Putyinból. Megégeti őket a háború tüzével”

– mondta az ellenzéki vezető.

Kritizálta Putyint amiatt is, hogy „húsdarálóba” küldi a katonáit és arról is beszélt, hogy alakulata partizántevékenységet és dróntámadásokat is végez Oroszország olajfinomítói ellen.

Nincs olyan forgatókönyv, mely szerint Putyin egyszerűen távozik. Csak erőszakkal tudjuk eltávolítani”

– mondta a lázadóvezér.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

