Felrobbantották az oroszok a Druzsbát

Beszkresztynov a posztjában azt írja: nem érti, az oroszok miért vették célba a vitorláshajót, hiszen a „rumtartalék már rég nincs a fedélzeten.”
A Militarnyij portál azt írja: valószínűleg bejutott egy orosz drón Odessza kikötőjébe, nem találtak itt katonai célpontot, ezért úgy döntöttek, a katonai értékkel nem rendelkező vitorláshajót támadják meg.
Nem tudni, a hajóban pontosan milyen kár keletkezett.
A hajót 1987-ben építették, Gdansk kikötőjében, a szovjet haditengerészet számára, gyakorlóhajónak. Az eszköz régóta működésképtelen, 2021-ben kezdték el a nagyjavítását, de a háború miatt sosem készült el.
