Felrobbantották az oroszok a Druzsbát
Felrobbantotta egy orosz tengerészeti drón a Druzsbát (Barátság), az ukrán haditengerészet vitorlás gyakorlóhajóját Odesszában – jelentette Facebook-oldalán Szerhij Beszkresztynov ukrán védelmi minisztériumi tanácsadó.

Beszkresztynov a posztjában azt írja: nem érti, az oroszok miért vették célba a vitorláshajót, hiszen a „rumtartalék már rég nincs a fedélzeten.”

A Militarnyij portál azt írja: valószínűleg bejutott egy orosz drón Odessza kikötőjébe, nem találtak itt katonai célpontot, ezért úgy döntöttek, a katonai értékkel nem rendelkező vitorláshajót támadják meg.

Nem tudni, a hajóban pontosan milyen kár keletkezett.

A hajót 1987-ben építették, Gdansk kikötőjében, a szovjet haditengerészet számára, gyakorlóhajónak. Az eszköz régóta működésképtelen, 2021-ben kezdték el a nagyjavítását, de a háború miatt sosem készült el.

Címlapkép forrása: ChristianThielNet via Getty Images / A címlapkép illusztráció.

