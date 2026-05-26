Fokozódik a feszültség: szándékos támadással vádolják Ukrajnát - Újabb ország csatlakozhat Putyin háborújába?

Aljakszandr Volfovics, a belarusz nemzetbiztonsági testület államtitkára arról beszélt a TASZSZ hírügynökségnek: egyetlen hét leforgása alatt 116 „incidens” történt az ukrán-belarusz határon – ezek lényegében drónbehatolások voltak, amelyek (majdnem) valamilyen kárt okoztak a belarusz határrendészeti infrastruktúrában.
Ezek sokszor nemcsak véletlen incidensek, hanem szándékosan a határvédelmi infrastruktúrát támadják, közben úgy tesznek, mintha véletlen berepülés lenne”
– mondta Volfovics az orosz lapnak.
Közben Szergej Sojgu, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke arról beszélt: jelenleg a NATO hét olyan hadgyakorlatot folytat, mely során az „unióállam” (Oroszország és Belarusz) elleni támadást szimulálnak.
Arra is kitért, hogy közben „újjáéled a nácizmus” Európában, amely veszélyt jelent mindkét országra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten arról beszélt: Oroszország bele akarja sodorni Belaruszt az ukrajnai háborúba, az is elképzelhető emellett, hogy Kijev ellen készül egy újabb szárazföldi invázióra az orosz hadsereg. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közben kimondta, hogy ha Ukrajna megtámadja Fehéroroszországot, ők is inváziót indítanak majd a szomszédos ország ellen.
