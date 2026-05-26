  • Megjelenítés
Fokozódik a feszültség: szándékos támadással vádolják Ukrajnát - Újabb ország csatlakozhat Putyin háborújába?
Globál

Fokozódik a feszültség: szándékos támadással vádolják Ukrajnát - Újabb ország csatlakozhat Putyin háborújába?

Portfolio
Megvádolta Belarusz Ukrajnát azzal, hogy szándékosan támadják a közös államhatárt drónokkal, Szergej Sojgu orosz nemzetbiztonsági vezető közben arról beszélt, hogy a NATO Belaruszt és Oroszországot is meg akarja támadni.

Aljakszandr Volfovics, a belarusz nemzetbiztonsági testület államtitkára arról beszélt a TASZSZ hírügynökségnek: egyetlen hét leforgása alatt 116 „incidens” történt az ukrán-belarusz határon – ezek lényegében drónbehatolások voltak, amelyek (majdnem) valamilyen kárt okoztak a belarusz határrendészeti infrastruktúrában.

Ezek sokszor nemcsak véletlen incidensek, hanem szándékosan a határvédelmi infrastruktúrát támadják, közben úgy tesznek, mintha véletlen berepülés lenne”

– mondta Volfovics az orosz lapnak.

Közben Szergej Sojgu, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke arról beszélt: jelenleg a NATO hét olyan hadgyakorlatot folytat, mely során az „unióállam” (Oroszország és Belarusz) elleni támadást szimulálnak.

Még több Globál

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Hiába a közös ellenség, egyre látványosabban esik egymásnak a két szövetséges olajhatalom

Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfőn

Arra is kitért, hogy közben „újjáéled a nácizmus” Európában, amely veszélyt jelent mindkét országra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten arról beszélt: Oroszország bele akarja sodorni Belaruszt az ukrajnai háborúba, az is elképzelhető emellett, hogy Kijev ellen készül egy újabb szárazföldi invázióra az orosz hadsereg. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közben kimondta, hogy ha Ukrajna megtámadja Fehéroroszországot, ők is inváziót indítanak majd a szomszédos ország ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Címlapkép forrása: Yevhenii Vasyliev/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility