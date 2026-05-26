Hiába a közös ellenség, egyre látványosabban esik egymásnak a két szövetséges olajhatalom

A 2026. februári amerikai-izraeli támadás Irán ellen alapjaiban rázta meg a Perzsa-öböl térségét: Teherán válaszcsapásai áttörték a védelmi rendszereket, és megingatták azt a biztonságérzetet, amelyre az olajmonarchiák évtizedes gazdasági átalakulásukat építették. A közös iráni fenyegetés ellenére a régió két meghatározó hatalma, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek egyre élesebb rivalizálásba került egymással a válság kezeléséről, a gazdasági diverzifikáció irányáról és a regionális befolyásról. Rijád a pakisztáni közvetítéssel elérhető békés megoldást szorgalmazza, míg Abu-Dzabi Izraellel szorosabbra fűzve kapcsolatait harciasabb fellépést követel Iránnal szemben.

A feszült régió

Az kétségkívül jelenthető ki, hogy a Közel-Kelet a modern kori történelem egyik legbonyolultabb és legfeszültebb térsége, gyakorlatilag hosszú évtizedek óta nem volt olyan pillanat, hogy ne lett volna véres harc valahol a régióban. 2025 végén megnyílt az esély, hogy némileg rendeződjön a helyzet: Izrael az Egyesült Államok hathatós nyomására belement a tűzszünetbe a Gázai övezetben, ezzel úgy tűnt, talán elhallgatnak a fegyverek (legalább egy időre) a Közel-Keleten. Mindez átmenetileg igaznak is bizonyult, ugyanakkor a fennálló súlyos politikai-szektariánus-biztonsági (és még rengeteg más típusú) feszültségek mindenki számára bizonyossá tették, hogy ez a helyzet aligha tartható. Valóban így lett, ráadásul a Nobel-békedíjra ácsingózó Donald Trump amerikai elnök határozta el magát a nagyszabású konfrontáció mellett: 2026. február 28-án Izraellel karöltve megtámadták Iránt.

Az első rakétacsapások páratlan sikert hoztak: lényegében likvidálták az iszlamista rezsim teljes felsővezetését.

Washingtonban és Jeruzsálemben vélhetően azzal a forgatókönyvvel számoltak, hogy az ajatollah és környezetének kiiktatása elhozza a kívánt eredményt, Irán összeomlik, rendszerváltás jön az országban. Nem így lett, a rezsim kitartott, 2026 májusában pedig továbbra is stabilnak tűnik az irányítás. A helyzet azért nem teljesen megnyugtató Teherán számára, erről itt írunk bővebben:

Irán az első pillanattól kezdve nem hagyott kétséget, hogy a teljes megsemmisítésére veszélyes támadásként kezeli az akciót, ezért gyakorlatilag mindent egy lapra tett fel:

mindenre támadt, amit Amerika szövetségesének vagy érdekének gondolt.

Ez azt jelentette, hogy a térségben katonai bázisok mellett az energetikai infrastruktúrát is lőni kezdték, lényegében válogatás nélkül. A(z eddigi) talán legmegdöbbentőbb képsorokat rögtön az első napokban látni lehetett, amikor iráni drónok csapódtak be a korábban turistaparadicsomnak nevezett Dubaj civil zónáiban. Később a támadások intenzitása folyamatosan csökkent, de a feszültség máig fennmaradt, sőt, a regionális biztonsági paradigmákat az alapoktól kell átgondolni, különösen a Perzsa-öbölben.

Iran is attacking Dubai again. There are reports of hits near the airportAccording to Reuters, numerous explosions have been heard in the city since the morning.CNN also reports a new wave of strikes across the Middle East. On Sunday morning, Iran launched drones and… pic.twitter.com/zMYZbudVrV https://t.co/zMYZbudVrV — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

Régi árkok

A világ egyik vezető szénhidrogén-termelő térsége az elmúlt évtizedekben igyekezett megszabadulni a béklyótól, amit az energiaexport jelent a gazdaságra tekintve. Mielőtt bárki sajnálni kezdené ezeket az országokat: csillogó-villogó luxusra is futotta a bevételekből, ugyanakkor a vezetők belátták, hogy

az ámulatba ejtő pompavilág gyorsan elillanhat, ha nem lépnek valamit.

A recept nagyon hasonló lett mindenütt: mivel az állami bevételek döntő részét fedezik az eladható szénhidrogének, ezért a markáns diverzifikáció felé tolják el a hangsúlyt (legalábbis üzenetekben mindenképp). Erre egyébként is szükségük volt, mivel az úgynevezett járadékélvező társadalmi modell nem igazán bizonyult versenyképesnek (ennek lényege, hogy a vezetés a bevételek jelentős részét különféle juttatások formájában visszaosztja az ország állampolgárainak, cserébe lojalitást kérnek). A berendezkedés miatt a helyiek a kényelmes és jól fizető közigazgatási szektor helyeit foglalták el, miközben a magas képzettséget igénylő és a nehéz fizikai munkákra döntő többségben egyaránt külföldieket alkalmaztak.

A modell hosszútávon fenntarthatatlannak bizonyult, ezért a kormányok elkezdték kidolgozni a saját elképzeléseiket: az olaj szerepének lecsökkentése, emellett modern központok létrehozása, kedvező üzleti megteremtése (például tartós adómentesség biztosításával). Logisztika és kereskedelem, turizmus és attrakciók, infrastruktúra, bank és pénzügyek, befektetések… a sort még lehetne hosszan folytatni, szinte mindenütt ezekkel a jelszavakkal álmodták meg a jövőt. Mindez meg is hozta a hatását, minden nagyobb városban egyre-másra nőttek ki a földből a fényűző üvegpaloták, ezresével villogtak csodaautóikkal a gazdagok, a már említett Dubaj neve valóságos fogalommá vált. A gazdasági fordulat nem ment bukkanók nélkül, ám a legnagyobb alappillérről szinte alig esett szó: mindez úgy volt lehetséges, hogy a térségi állapotokkal ellentétben itt nyugalom honolt, az emberek biztonságban érezhették magukat.

بالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة، واستمرار مسيرة التقدم رغم التقلبات العالمية.أبريل 2026… نمو يتواصل، وريادة تُسجل، وإنجازات يمتد أثرها. pic.twitter.com/leN12ZwoAs https://t.co/leN12ZwoAs — رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) May 4, 2026

Február 28. után világossá vált, hogy mindez csupán illúzió volt.

Irán rakétái és drónjai áthatoltak a védelmi rendszereken, súlyos károkat okoztak, de legfőképpen a bizalom elvesztése fájhat az olajmonarchiáknak. Ebben a helyzetben joggal volt feltételezhető, hogy a közös ellenség (vagyis Irán) miatt majd félreteszik a helyi hatalmak az egymás közötti élesedő viszálykodást, és együttesen lépnek fel. Az érdek közös volt, a lehető leggyorsabban visszaállítani a békét. A regionális „játékosok” nem értettek egyet ennek módjáról, ami tovább mélyítette a már meglévő politikai szakadékokat.

Ellentétes tengelyek

Az egyik oldalon Szaúd-Arábia és az általa vezetett tengely áll. A Perzsa-öböl térségének legnagyobb gazdasága egyre inkább egy nagyszabású, több országon átívelő, regionális együttműködésben gondolkodik. 2025 őszén kölcsönös védelmi paktumot kötött régi biztonsági partnerével, Pakisztánnal, az iszlám világ egyetlen atomhatalmával. A megállapodásról nem nagyon derültek ki részletek, arra lehetett számítani, hogy a korábban is meglévő együttműködést emelik magasabb szintre. Iszlámábád a hírek szerint nem is hagyta magára Rijádot, mintegy 8000 katonát, egy teljes századnyi vadászgépet, egy kínai gyártmányú HQ-9-es légvédelmi rakétarendszert és drónegységeket is küldött az Arab-félszigetre. Az áttelepítés még április elején zajlott, nem sokkal azután, hogy a királyság válaszcsapást mért volna Iránra a korábbi támadásokra válaszul. A hivatalos kommunikáció szerint

Szaúd-Arábia folyamatosan hangsúlyozta a békés megoldás szükségességét, ám a jelek szerint a háttérben nagyon is valóságos forgatókönyv volt a kiszélesedő katonai konfliktus lehetősége.

BREAKING:For the first time, Pakistan says its mutual defense pact with Saudi Arabia should be expanded.Defence Minister Asif on the SMDA (Islamic NATO) signed in September 2025:“If Qatar and Türkiye also join this existing agreement, it will be a welcome development” pic.twitter.com/GKdSjjpVXm https://t.co/GKdSjjpVXm — Visegrád 24 (@visegrad24) May 13, 2026

Közben a védelmi paktum kiszélesítésén dolgoztak a szaúdi fővárosban, a tervek szerint Pakisztán mellé Törökország és Egyiptom is csatlakozhat, egyelőre időpont nélkül. Az Egyesült Államok és Izrael elhúzódó háborúja Iránnal azonban alaposan megkavarta a lapokat térségi geopolitikai asztalon, mivel Teherán hetek óta nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, ezzel drasztikus hatásokat elérve az energiahordozók globális piacán. Drámaibb a helyet helyben, ugyanis minden akarat ellenére a Perzsa-öböl monarchiái továbbra is erősen függenek gazdaságilag a szénhidrogének eladásából származó bevételektől. Rijád belátta, hogyha az Egyesült Államoknak és (a légicsapások terén hatalmas tapasztalattal bíró) Izraelnek nem megy katonai úton az iszlamista rezsim „jobb belátásra térítése”, akkor neki aligha van esélye ezen erőszakkal változtatni.

Az ország ezért taktikát váltott, és a békés megoldás hangos szószólója lett. Az egyik tengelyen tehát azt szorgalmazzák a térségi hatalmak, hogy Pakisztán közvetítése mellett az Egyesült Államok a lehető leggyorsabban egyezzen meg a síita rezsimmel. Ez már hosszú hetek óta megugorhatatlan feladatnak tűnik, hiába hirdettek fegyverszünetet, a stratégiai fontosságú tengerszorost Teherán nem akarja megnyitni, vagy csak olyan feltételek mellett, ami Washingtonnak nem tetszik.

A másik oldalon egy szintén formálódó együttműködés van, középpontban az Egyesült Arab Emírségekkel (EAE). Az olajmonarchia sokkal harciasabb hangnemet vett fel,

Abu-Dzabi több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a rezsim támadásaira drasztikus választ kell adniuk.

A kiszivárgott jelentések szerint az országban azon dolgoztak, hogy az ügy mellé megnyerjék maguknak Szaúd-Arábiát és Katart, hogy együttesen mérjenek katonai csapásokat Iránra. Előbbi egy darabig az Emírségek nézeteit osztotta, később a már említett módon váltott, Katar katonai fellépéséről egyelőre nincsenek információk. Abu-Dzabi ugyanakkor nem maradt egyedül: Izraellel erősítette meg a kapcsolatait.

A kapcsolat gyümölcsözőnek ígérkezik mind a két fél számára, az Emírségek hatalmas tőkével bír, míg Jeruzsálem a világ egyik legmodernebb haditechnológiával bír. A helyzet ugyanakkor némiképp kényes: Jeruzsálem sose volt túl népszerű az iszlám világban, de az elmúlt évek háborús eseményei következtében a lassan felépülő törékeny bizalom is elillant a lakosság szemében velük szemben. A rendkívül negatív megítélést érzik Abu-Dzabiban is, nem véletlen, hogy inkább cáfolták Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatását az országban. Az EAE az iráni csapások kellő közepén kapott segítséget:

Jeruzsálem légvédelmi ütegekkel és kezelőszemélyzettel járult hozzá az iráni rakéták és drónok elhárításához.

Prime Minister's Office Statement:In the midst of Operation Roaring Lion, Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly visited the United Arab Emirates, where he met with UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 13, 2026

A két ország között régóta mélyül az együttműködés, ennek alapját az Ábrahám-megállapodások 2020-as aláírása jelentette. Itt egyelőre még nincs szó tényleges paktumról, mivel ez kényes témát jelent a nyilvánosság előtt.

Régi viszály

Az eset rávilágít arra a törésvonalra a térségben, amely már bőven a háborút megelőzően is létezett és most sem sikerült közelebb hozni a feleket. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek helyzete tipikusan a „két dudás egy csárdában” esete:

hiába szövetségesek hivatalosan, az egyéni érdekek felülírják a közös szempontokat.

Néhány évvel korábban ez még abszolút nem így volt, 2017-ben közösen indítottak blokádot Katar ellen, ami egészen 2021 elejéig érvényben is volt.

Komoly gondot jelent, hogy a korábban már említett gazdasági diverzifikálásban nagyon azonos célokat határoztak meg, de bármiféle térségi konzultáció nélkül. Az Öböl-menti Együttműködési Tanácson (GCC) keresztül szövetséges országokról van szó, ám ezzel egymás legsúlyosabb versenytársai lettek. Ebben a helyzetben Abu-Dzabi és Rijád egymással vív öldöklő küzdelmet, hogy vonzóbb célpontot jelentsen a külföldi vállalatoknak. A nagyobb regionális erőt képviselő szaúdiak vissza is éltek a helyzetükkel: kijelentették, hogy nem köthet az állammal (igencsak jövedelmező) üzletet az a vállalat, amelyik a regionális központját nem hozzájuk teszi. A lépés sikeresnek bizonyult, rengeteg vállalat települt át Rijádba, ugyanakkor ez az EAE számára hadüzenettel ért fel.

A vetélkedés nem állt meg a két ország közötti kapcsotokban, a regionális színtérre is kiterjedt. Mindkét hatalom a jelentős vagyonával igyekezett befolyást növelni, elsődlegesen az iszlám többségű országokban, visszatérően ellenkező oldalon. Látványos példája ennek Jemen, ahol a lázadó húszik ellen azonos koalíciót támogattak, ám az érdekellentétek miatt több egymással ellenséges frakcióra szakadtak, ahol már eltértek a vélemények. 2025 végén ez összecsapásokig is vezetett az országban. Szudánban szintén más oldalakat támogatnak a polgárháborúban.

UAE is reviewing its role in global organisations after quitting OPEC, but says there are no plans for further exits. Officials stress this is a broader strategic reassessment—not a withdrawal wave—amid tensions with Saudi Arabia and post-Iran war shifts.Source: Reuters pic.twitter.com/PmnGxvxFRC https://t.co/PmnGxvxFRC — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

A törésvonal 2026 elején lett még látványosabb, amikor az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből. Az olajkartellt gyakran Szaúd-Arábia egyik legfontosabb érdekérvényesítő szervezetének tartják, azért az EAE döntése a legtöbb értelmezés szerint nyílt rivalizálást jelentett. Az okok mögött azt tartják, hogy a szervezet gyakran nem mindenki számára elfogadhatóan befolyásolta a kitermelést, ez pedig szembe ment Abu-Dzabi érdekeivel. Jellemző volt, hogy az árak magasabban tartása érdekében visszafogták a kitermelést. Az EAE ezzel szemben erősítette a kapacitásokat, hogy

növelje a részesedést a világpiacon, és az alacsonyabb árak mellett is nagyobb bevételeket szerezzen.

A jövő nem tűnik kecsegtetőnek a kapcsolat javulását remélők számára, mivel a GCC-ben a jövő legfontosabb alapdokumentumaként kezelt hosszútávú víziókban mindkét ország kijelölte az utat: fejlettség, modernitás, regionális erőközpont. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy még egy közös ellenség sem képes az ebben érzett egyéni szempontokat felülírni, a rivalizálás így tovább mélyülhet.

