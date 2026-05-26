Kemény figyelmeztetést küldött Putyin: elzárhatják a gázt, ha tovább kokettál a Nyugattal a kaukázusi ország

Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá kedden Jerevánban Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoján örmény külügyminiszter a zvartnoci repülőtéren, kevesebb mint két héttel az örmény parlamenti választások előtt.

A felek emellett megállapodtak a kritikus ásványkincsekhez kapcsolódó együttműködésről, valamint egy tervezett tranzitfolyosó fejlesztéséről is.

Az Örményország déli részén áthaladó, 43 kilométer hosszú útvonal közvetlen összeköttetést biztosítana Azerbajdzsán és annak Nahicseváni exklávéja között, azon keresztül pedig Törökország felé.

A találkozóra a jereváni Zvartnoc nemzetközi repülőtéren, az amerikai külügyminiszter átszállása alatt került sor.

Rubio látogatása előtt

a Kreml hétfőn arra figyelmeztette Jerevánt, hogy Örményország eleshet az olcsó orosz gáztól, ha tovább távolodik Moszkvától.

Vlagyimir Putyin áprilisban is felhívta erre Jereván figyelmét.

Látjuk, hogy Örményországban vita folyik az Európai Unióval való kapcsolatok előmozdításáról. Ehhez teljesen nyugodtan viszonyulunk. [...] De legyen nyilvánvaló, és ezt őszintén ki kell mondani előre: párhuzamosan lehetetlen az EU és az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) vámuniójának tagjának lenni

- mondta az orosz elnök, amikor Moszkvában fogadta Nikol Pasinján örmény kormányfőt.

Az EAEU egy 2015 óta működő szervezet, amely az Oroszország, Örményország, Fehéroroszország, Kazahsztán és Kirgizisztán közötti gazdasági integrációt hivatott elmélyíteni.

Pasinján korábban kijelentette,

Jereván egyelőre nem lép ki az Oroszország által irányított katonai szövetségből, a KBSZSZ-ből,

de még nem született döntés arról, hogy hosszabb távon mi lesz a kaukázusi ország felfüggesztett tagságával.

Örményországban június 7-én tartanak parlamenti választásokat, amelyen Pasinján Polgári Egyezség nevű pártja több, jellemzően oroszbarát ellenzéki erővel méri össze erejét.

