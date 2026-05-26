Kemény figyelmeztetést küldött Putyin: elzárhatják a gázt, ha tovább kokettál a Nyugattal a kaukázusi ország

A felek emellett megállapodtak a kritikus ásványkincsekhez kapcsolódó együttműködésről, valamint egy tervezett tranzitfolyosó fejlesztéséről is.
Az Örményország déli részén áthaladó, 43 kilométer hosszú útvonal közvetlen összeköttetést biztosítana Azerbajdzsán és annak Nahicseváni exklávéja között, azon keresztül pedig Törökország felé.
A találkozóra a jereváni Zvartnoc nemzetközi repülőtéren, az amerikai külügyminiszter átszállása alatt került sor.
Rubio látogatása előtt
a Kreml hétfőn arra figyelmeztette Jerevánt, hogy Örményország eleshet az olcsó orosz gáztól, ha tovább távolodik Moszkvától.
Vlagyimir Putyin áprilisban is felhívta erre Jereván figyelmét.
Látjuk, hogy Örményországban vita folyik az Európai Unióval való kapcsolatok előmozdításáról. Ehhez teljesen nyugodtan viszonyulunk. [...] De legyen nyilvánvaló, és ezt őszintén ki kell mondani előre: párhuzamosan lehetetlen az EU és az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) vámuniójának tagjának lenni
- mondta az orosz elnök, amikor Moszkvában fogadta Nikol Pasinján örmény kormányfőt.
Az EAEU egy 2015 óta működő szervezet, amely az Oroszország, Örményország, Fehéroroszország, Kazahsztán és Kirgizisztán közötti gazdasági integrációt hivatott elmélyíteni.
Pasinján korábban kijelentette,
Jereván egyelőre nem lép ki az Oroszország által irányított katonai szövetségből, a KBSZSZ-ből,
de még nem született döntés arról, hogy hosszabb távon mi lesz a kaukázusi ország felfüggesztett tagságával.
Örményországban június 7-én tartanak parlamenti választásokat, amelyen Pasinján Polgári Egyezség nevű pártja több, jellemzően oroszbarát ellenzéki erővel méri össze erejét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jön a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság
A képviselők emellett fenntartották Kocsis Máté mentelmi jogát.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Megszületett a döntés: százmilliárdok sorsára derülhet fény, célkeresztbe került a magyar jegybank
Fontos vizottságok indulnak.
Kelenföldi tűzeset: azonnali átvizsgálás indul
Minden Astride mozdon yérintett.
Összeültek a hazai járműipar nagyjai és fontos döntéseket hoztak
Lezajlott a MAGE közgyűlése.
Pokoli hőkupola borult a kontinensre: évtizedes rekordok dőlhetnek
Az ilyen rendkívüli, tartós hőhullámok komoly egészségügyi kockázatot jelentenek.
Váratlan fordulat a Covid-oltásoknál: új variáns terjed az Egyesült Államokban
A héten szavaznak róla.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.