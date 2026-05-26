Megérkeztek a felvételek: az ukrajnai háború legpusztítóbb fegyverével gyakorlatoznak a magyar katonák

Az ukrajnai háborúban is széles körben használt FPV kamikaze drónokkal gyakorlatozik a Magyar Honvédség.

A Facebook közösségi oldalon jelent meg a Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandár felvétele, melyen az látható, ahogy a magyar katonák az ukrajnai háborúban is használt FPV-drónokkal, pontosabban ezekhez hasonló, többnyire saját fejlesztésű eszközökkel gyakorlatoznak.

A kétnapos gyakorlat 3D-nyomtatott eszközök használatára koncentrálódik, a drónok vázát és a gyakorlat során használt robbanószer-imitációkat is 3D-nyomtatóval készítették. Ez a megoldás a harctéren is használható: megkönnyíti a drónok építését és egyes alkatrészek előállítását.

A közzétett felvételeken az látható, ahogy a dandár katonái

az FPV-drónokat akadálypályákon vezetik át és csapásokat hajtanak végre mozgó és statikus célpontok (TÖBBNYIRE RÉGI HONVÉDSÉGI JÁRMŰVEK) ellen.

Az FPV-drónok (first person view) az ukrajnai háború legfontosabb fegyvertípusa: ezek virtuálisvalóság-szemüveg segítségével irányítható repülő eszközök, többnyire egyszer használatos, kamikaze UAV-k, melyek ellenséges gyalogság és járművek megsemmisítésére használhatók. Az ukrajnai háborúban az élőerő-veszteségek 60-70%-át drónok okozzák, a páncélozott járművek körében ez az arányszám még ennél is magasabb lehet.

