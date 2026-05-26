Óriási hibát követett el a Starbucks: dühöngő vásárlók zúzzák össze a termékeiket

A kávéházlánc május 18-án, az 1980-as kvangdzsui diákfelkelés évfordulóján hirdetett "Tank nap" elnevezésű promóciót az új termoszbögréihez. A felkelés során a hatóságok tankokkal és katonákkal verték le a demokráciapárti tüntetéseket, a halálos áldozatok száma pedig a becslések szerint több százra tehető. A kampány szlogenje, a "csapd az asztalra" szintén hatalmas felháborodást keltett. Ezt ugyanis széles körben az 1987-es Pak Csongcsol-ügyre való utalásként értelmezték. A rendőrség annak idején azzal próbálta leplezni a diákaktivista megkínzását és halálát, hogy a nyomozók csak "csaptak egyet az asztalra", mire a fiatalember hirtelen meghalt.
A reakció rendkívül heves volt
A vásárlók bojkottálni kezdték a láncot, egyesek a boltok előtt zúzták össze a termoszbögréket, és Starbucks-logókat gyújtottak fel. A Starbucks Korea órák alatt visszavonta az akciót és bocsánatot kért,
a többségi tulajdonos Sinszege csoport pedig leváltotta a dél-koreai leányvállalat vezetőjét.
A Starbucks Global szintén elnézést kért, és közölte, hogy belső vizsgálat indult az ügyben.
Csong Jongdzsin, a Sinszege milliárdos elnöke kedden nyilvánosan bocsánatot kért a "nem megfelelő marketingért", amely "sok embert bántott meg és háborított fel". Elismerte, hogy a cég forgalma "nagyon jelentősen" visszaesett, ugyanakkor arra kérte a vásárlókat, hogy ne az alkalmazottakon töltsék ki a haragjukat. A Sinszege részvényeinek árfolyama kedden esett.
I Dzsemjong dél-koreai elnök közösségi médiás bejegyzésében "felháborítónak" nevezte a kampányt. Úgy fogalmazott, hogy ez
olcsó haszonlesők embertelen és szégyenletes viselkedése,
amely "beszennyezte a kvangdzsui polgárok véres küzdelmét és az áldozatok emlékét". A belügyminisztérium bejelentette, hogy a jövőben nem vásárol olyan cégek termékeiből, amelyek "félvállról veszik" az ország demokratikus történelmét.
A Kvangdzsu-Csonnam Emlékkoalíció "egyértelműen rosszindulatú gúnyolódásnak" minősítette a marketingakciót. Hozzátették, erős a gyanújuk, hogy a vezetőség "elfogult történelmi szemlélete" fejeződött ki "a marketing álarca mögé bújtatva". A Starbucks a botrány kirobbanása előtt, a februárral záruló féléves időszakban még Dél-Korea legnagyobb vendéglátóipari hálózata volt.
Címlapkép forrása: Kichul Shin/NurPhoto via Getty Images
Egy éve nyelte el a víz a parajdi sóbányát - Most keményen odaszóltak a hatóságoknak
Nincsenek felelősök egyelőre.
Időben le kell térni az M7-ről egy hármas baleset miatt
A főváros felé vezető oldalon ütköztek.
Elképesztő rali indult, egy tőzsdei bevezetés egy egész szektort megmozgatott: 20, 30 százalékos ugrások egy nap alatt
Nagyon várják a SpaceX IPO-ját a piacok.
Mutatunk egy részvényt, melynek épp most emelték triplájára a célárát!
1000 százalékos profitrobbanást várnak a szakértők.
Betelt a pohár a hatóságoknál: példátlan szigorral csapnának le a Google-re
Jelentős bírság jöhet.
Horvátország pert nyert a Mol ellen
Teljes egészében elutasította a bíróság a keresetet.
Láthatatlan gyilkos szedi az áldozatait, az évszázad végére tömegeket érinthet
Még a tiszta levegőjű Kanadát is érinti.
Esésbe kapcsolt az aranyár
Fed-kamatemelést várnak a befektetők.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.