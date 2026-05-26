Óriási hibát követett el a Starbucks: dühöngő vásárlók zúzzák össze a termékeiket

A kávéházlánc május 18-án, az 1980-as kvangdzsui diákfelkelés évfordulóján hirdetett "Tank nap" elnevezésű promóciót az új termoszbögréihez. A felkelés során a hatóságok tankokkal és katonákkal verték le a demokráciapárti tüntetéseket, a halálos áldozatok száma pedig a becslések szerint több százra tehető. A kampány szlogenje, a "csapd az asztalra" szintén hatalmas felháborodást keltett. Ezt ugyanis széles körben az 1987-es Pak Csongcsol-ügyre való utalásként értelmezték. A rendőrség annak idején azzal próbálta leplezni a diákaktivista megkínzását és halálát, hogy a nyomozók csak "csaptak egyet az asztalra", mire a fiatalember hirtelen meghalt.

A reakció rendkívül heves volt

A vásárlók bojkottálni kezdték a láncot, egyesek a boltok előtt zúzták össze a termoszbögréket, és Starbucks-logókat gyújtottak fel. A Starbucks Korea órák alatt visszavonta az akciót és bocsánatot kért,

a többségi tulajdonos Sinszege csoport pedig leváltotta a dél-koreai leányvállalat vezetőjét.

A Starbucks Global szintén elnézést kért, és közölte, hogy belső vizsgálat indult az ügyben.

Csong Jongdzsin, a Sinszege milliárdos elnöke kedden nyilvánosan bocsánatot kért a "nem megfelelő marketingért", amely "sok embert bántott meg és háborított fel". Elismerte, hogy a cég forgalma "nagyon jelentősen" visszaesett, ugyanakkor arra kérte a vásárlókat, hogy ne az alkalmazottakon töltsék ki a haragjukat. A Sinszege részvényeinek árfolyama kedden esett.

I Dzsemjong dél-koreai elnök közösségi médiás bejegyzésében "felháborítónak" nevezte a kampányt. Úgy fogalmazott, hogy ez

olcsó haszonlesők embertelen és szégyenletes viselkedése,

amely "beszennyezte a kvangdzsui polgárok véres küzdelmét és az áldozatok emlékét". A belügyminisztérium bejelentette, hogy a jövőben nem vásárol olyan cégek termékeiből, amelyek "félvállról veszik" az ország demokratikus történelmét.

A Kvangdzsu-Csonnam Emlékkoalíció "egyértelműen rosszindulatú gúnyolódásnak" minősítette a marketingakciót. Hozzátették, erős a gyanújuk, hogy a vezetőség "elfogult történelmi szemlélete" fejeződött ki "a marketing álarca mögé bújtatva". A Starbucks a botrány kirobbanása előtt, a februárral záruló féléves időszakban még Dél-Korea legnagyobb vendéglátóipari hálózata volt.

