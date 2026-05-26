  • Megjelenítés
Óriási hibát követett el a Starbucks: dühöngő vásárlók zúzzák össze a termékeiket
Globál

Óriási hibát követett el a Starbucks: dühöngő vásárlók zúzzák össze a termékeiket

Portfolio
A Starbucks Korea súlyos botrányba keveredett egy marketingkampány miatt, amelyet a kvangdzsui felkelés évfordulójára időzítettek. A promóciót sokan a demokráciapárti tüntetők elleni 1980-as vérengzésre tett utalásként értelmezték. A lánc forgalma jelentősen visszaesett, az ország elnöke pedig felháborodásának adott hangot - jelentette a Sky News.

A kávéházlánc május 18-án, az 1980-as kvangdzsui diákfelkelés évfordulóján hirdetett "Tank nap" elnevezésű promóciót az új termoszbögréihez. A felkelés során a hatóságok tankokkal és katonákkal verték le a demokráciapárti tüntetéseket, a halálos áldozatok száma pedig a becslések szerint több százra tehető. A kampány szlogenje, a "csapd az asztalra" szintén hatalmas felháborodást keltett. Ezt ugyanis széles körben az 1987-es Pak Csongcsol-ügyre való utalásként értelmezték. A rendőrség annak idején azzal próbálta leplezni a diákaktivista megkínzását és halálát, hogy a nyomozók csak "csaptak egyet az asztalra", mire a fiatalember hirtelen meghalt.

A reakció rendkívül heves volt

A vásárlók bojkottálni kezdték a láncot, egyesek a boltok előtt zúzták össze a termoszbögréket, és Starbucks-logókat gyújtottak fel. A Starbucks Korea órák alatt visszavonta az akciót és bocsánatot kért,

a többségi tulajdonos Sinszege csoport pedig leváltotta a dél-koreai leányvállalat vezetőjét.

A Starbucks Global szintén elnézést kért, és közölte, hogy belső vizsgálat indult az ügyben.

Még több Globál

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Zelenszkij kitüntette Karácsony Gergelyt

Súlyos számokat közölt a hírszerzés: Oroszország felpörgette a rettegett fegyver gyártását

Csong Jongdzsin, a Sinszege milliárdos elnöke kedden nyilvánosan bocsánatot kért a "nem megfelelő marketingért", amely "sok embert bántott meg és háborított fel". Elismerte, hogy a cég forgalma "nagyon jelentősen" visszaesett, ugyanakkor arra kérte a vásárlókat, hogy ne az alkalmazottakon töltsék ki a haragjukat. A Sinszege részvényeinek árfolyama kedden esett.

I Dzsemjong dél-koreai elnök közösségi médiás bejegyzésében "felháborítónak" nevezte a kampányt. Úgy fogalmazott, hogy ez

olcsó haszonlesők embertelen és szégyenletes viselkedése,

amely "beszennyezte a kvangdzsui polgárok véres küzdelmét és az áldozatok emlékét". A belügyminisztérium bejelentette, hogy a jövőben nem vásárol olyan cégek termékeiből, amelyek "félvállról veszik" az ország demokratikus történelmét.

A Kvangdzsu-Csonnam Emlékkoalíció "egyértelműen rosszindulatú gúnyolódásnak" minősítette a marketingakciót. Hozzátették, erős a gyanújuk, hogy a vezetőség "elfogult történelmi szemlélete" fejeződött ki "a marketing álarca mögé bújtatva". A Starbucks a botrány kirobbanása előtt, a februárral záruló féléves időszakban még Dél-Korea legnagyobb vendéglátóipari hálózata volt.

Címlapkép forrása: Kichul Shin/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Felrobbantották az oroszok a Druzsbát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility