Orosz kriptohálózatokra vetett ki újabb szankciókat Nagy-Britannia
Nagy-Britannia kedden újabb szankciókat vetett ki orosz kötődésű kriptovaluta-platformokra, bankokra és pénzügyi hálózatokra. London szerint Moszkva ezeket a korábbi büntetőintézkedések megkerülésére használta. Az érintett szervezetek eszközeit befagyasztották. A brit cégeknek pedig megtiltották, hogy fizetéseket dolgozzanak fel számukra, vagy levelezőbanki kapcsolatot tartsanak fenn velük.

Az intézkedések fókuszában az úgynevezett "árnyékbankrendszerek" állnak, amelyek a brit kormány szerint az orosz hadigazdaság működését támogatják. Ezek közé tartozik a Kreml által támogatott A7 hálózat is. London szerint ezt a rendszert pénzeszközök továbbítására és beszerzések finanszírozására használták. A külföldi bankrendszereket pedig a szankciók kijátszása érdekében aknázták ki.

A legújabb szankciós csomag kriptovaluta-tőzsdéket és az orosz piacra fókuszáló platformokat üzemeltető szervezeteket egyaránt célkeresztbe vett.

Továbbá a hálózathoz köthető magánszemélyeket is felvették a tiltólistára.

A brit kormány közleményében hangsúlyozta, hogy felkutatja és elvágja azokat a fizetési útvonalakat, amelyek Moszkva ukrajnai invázióját finanszírozzák. Yvette Cooper külügyminiszter kijelentette, hogy London a szövetségeseivel együtt továbbra is gyorsan és határozottan lép fel ezen hálózatok felszámolása érdekében. Emellett gondoskodnak arról is, hogy az orosz agressziót lehetővé tevő szereplők viseljék tetteik következményeit.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

