Darius Kuliesius, a Litván Hírközlési Szabályozó Hatóság vezetőhelyettese szerint 2025 eleje óta háromról harminchatra nőtt a GPS-hamisításra (spoofing) használt antennák száma a NATO-tagállamokkal határos Kalinyingrádi területen. Az infrastruktúra ilyen mértékű bővítése
azt jelzi, hogy Oroszország rendszerszintű képességet épített ki a helymeghatározó rendszerek szándékos megzavarására.
A litván szabályozó hatóság adatai szerint az orosz jelzavarás és -hamisítás által érintett terület rendkívül kiterjedt. Lefedi a Balti-tengert, Észtországot, Lettországot, Litvániát és Lengyelország nagy részét, valamint Finnország, Svédország és Fehéroroszország egyes területeit is. A jelenség nem új keletű, hiszen elszigetelt zavarást már a 2023-as vilniusi NATO-csúcs idején is észleltek. Mára azonban az interferencia állandó és folyamatos provokációvá vált az európai biztonság ellen.
A műholdas navigáción túl a mobilhálózatok is érintettek. Litvánia Kalinyingrádhoz közeli területein a mobilkommunikáció minőségének romlását regisztrálták. Ezek a zavarok különösen felerősödnek olyankor, amikor ukrán drónok mérnek csapást orosz területekre. Az orosz elektronikai hadviselési rendszerek rendszeres beavatkozása a Balti-tenger térségében a hajózásra és a légi közlekedésre egyaránt közvetlen kockázatot jelent. Az ukrán hírszerzés emellett arra figyelmeztet, hogy
Oroszország nagyszabású dezinformációs kampányt készít elő, hogy ezzel destabilizálja az ukrajnai helyzetet és aláássa a nyugati támogatást.
