Súlyos számokat közölt a hírszerzés: Oroszország felpörgette a rettegett fegyver gyártását
Az ukrán hírszerzés nyilvánosságra hozta, hogy Oroszország milyen ütemben képes pótolni az egyik legveszélyesebb fegyverébe a rakétákat - foglalta össze a Defense Express.

Miután Oroszország a május 24-re virradóra betartotta fenyegetését és Ukrajnát ismételten Oresnyikkel támadta, egye több részlet válik ismertté a közepes hatótávolságú ballisztikus fegyverről. Ezekről számolt be az ukrán hírszerzés szerint árulkodó, hogy Moszkva mekkora időközönként veti be a fegyvert:

az első és a második alkalom között 13,5 hónap, míg a második és a harmadik között már csak 4,5 hónap telt el.

Ez arra utal, hogy az oroszok felpörgették a sebességet, már gyorsabban képesek előállítani az Oresnyikhez szükséges rakétát. A támadás egyben alátámasztotta a hírszerzés korábbi értesüléseit, amely szerint a Kreml a korábbiaknál nagyobb tempóra kapcsolt a gyártásban.

2025 októberében arról számoltak be az ukrán hatóságok, hogy az oroszok 2026-ban egész évben összesen hat rakéta előállítását tervezik. 2026 elején úgy nyilatkozott Oleh Luhovszkij, az Ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat első helyettes vezetője, hogy nagyjából 3-4 ilyen rakéta állhat Moszkva rendelkezésére. Akkor mondták el, hogy a sorozatgyártás is megindulhatott évi 5 rakétát tűztek ki minimálisan az orosz döntéshozók. Ugyanakkor nem sokkal később, áprilisban már arról értesültek Kijevben, hogy

körülbelül 10 Oresnyikhez szükséges fegyverrel rendelkezett az orosz hadsereg.

A számok arra utalnak, hogy a rendelkezésre állás továbbra is korlátozott, és a gyártási tempó kifejezetten visszafogott, nagyjából 2-2,5 hónap alatt tudnak előállítani egy rakétát. Az ugyanakkor befolyásolhatta az előállítást, hogy az ukránok 2026. február 21-én az ukrán erők állítólag FP-5 Flamingo cirkálórakétával csapást mértek a Votkinszki Gépgyártó Gyárra. Ez alkatrészeket gyártott az Oresnyik rakétájához is. Összességében az ukrán hírszerzés ara a megállapításra jutott, hogy Moszkva egyre inkább pörgeti az előállítást, de a készletek alacsony szinten maradtak. A jövőben ez viszont megváltozhat, ami súlyosabb fenyegetést jelentene.

