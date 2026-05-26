Tüzet nyitottak Trump repülőgépeire: azt mondják, egy MQ-9-es lezuhant
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) bejelentette, hogy tüzet nyitott az iráni légtérben tevékenykedő amerikai katonai repülőgépekre és lelőttek egy MQ-9-es drónt is – írja a Jerusalem Post.

Az IRGC jelentése szerint egy amerikai F-35-ös vadászbombázóra is rálőttek, ezzel a gépet „a légtér elhagyására kényszerítették.”

Emellett tüzet nyitottak egy RQ-4-es felderítődrónra is.

Az IRGC közlésében Irán önvédelemhez való jogát hangsúlyozta.

Az Egyesült Államok az éjjel jelentette be, hogy „önvédelmi csapásokat” indítottak Irán ellen: hajókat és rakétaindítókat semmisítettek meg.

Az IRGC jelentését független források nem erősítették meg, azonban a múlt héten kiderült, hogy az amerikai MQ-9-es állományban a háború során valóban komoly károkat okozott az iráni légvédelem:

