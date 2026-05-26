  • Megjelenítés
Új brexit a láthatáron? Baljós árnyakat lát a miniszterelnök – A szétesés fenyegeti az országát
Globál

Új brexit a láthatáron? Baljós árnyakat lát a miniszterelnök – A szétesés fenyegeti az országát

Portfolio
Mark Carney kanadai miniszterelnök a brexithez hasonlította Alberta tartomány szakadár mozgalmát, és "veszélyes blöffnek" nevezte a függetlenségi törekvést - számol be a Cnbc.

Carney a hétfői ottawai sajtótájékoztatóján saját tapasztalataira hivatkozott. Úgy fogalmazott: az elszakadás ügyében gyakran hangzik el az az érv, hogy "szavazd meg, mert ezzel erősítjük a tárgyalási pozíciónkat".

Ez egy nagyon veszélyes blöff

- hangsúlyozta a liberális kormányfő, aki 2013 és 2020 között a Bank of England, azaz a brit jegybank elnöke volt.

Mint kifejtette, saját szemével látta, mi történt az Egyesült Királyságban.

Még több Globál

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Riasztó fejleményre figyelmeztetnek: Oroszország már „fél Európát” fenyegeti ezzel

Felrobbantották az oroszok a Druzsbát

Ott is az volt az általános vélekedés, hogy előbb szavazzák meg a kilépést, a részleteket pedig majd később megtárgyalják.

És még mindig, 10 évvel később, próbálják visszacsinálni azt, amire az emberek nem is gondolták, hogy szavaztak, de amit végül kaptak

- vélekedett Carney.

Danielle Smith, Alberta tartomány konzervatív miniszterelnöke a múlt héten jelentette be, hogy

ősszel nem kötelező érvényű szavazást rendeznek arról, hogy a nyugati, olajban gazdag tartomány Kanada része maradjon-e.

Amennyiben az elszakadáspártiak győznek, egy második, immár kötelező érvényű népszavazással indítanák el a kiválás jogi folyamatát.

Albertában régóta nagy az elégedetlenség Ottawával szemben.

Mint korábbi elemzésünkben kifejtettük, sokan úgy érzik, hogy a szövetségi kormány a klímavédelmi előírásokra hivatkozva akadályozza az olaj- és gázipart, ráadásul a tartomány többet utal az ország költségvetésébe, mint amennyit visszakap. Smith és Carney nemrég klíma- és energiaügyi megállapodást kötött, mely keretében jövőre elindulhat egy régóta várt, a csendes-óceáni partvidékre vezető olajvezeték építése.

Nem ez az első szakadár mozgalom, amely szétfeszítheti Kanada egységét. 1995-ben a frankofón Québec tartomány tartott függetlenségi referendumot, amelyen rendkívül szoros eredménnyel, a voksok 50,58 százalékával győzött a maradás.

Egyes közgazdászok becslése szerint egyébként a brexit tavaly akár 8 százalékkal csökkenthette az Egyesült Királyság bruttó hazai termékét (GDP-jét). London az Európai Unióval fenntartott viszonyát tavaly egy átfogó megállapodással igyekezte újrarendezni, amely a biztonságtól és a kereskedelemtől kezdve az utazáson át egészen a halászatig számos területet érintett.

A közvélemény-kutatások jelenleg azt mutatják, hogy az albertaiak túlnyomó többsége nem támogatja a kiválást.

Az Angus Reid friss kutatása alapján 35% van a függetlenség mellett, míg 60% ellenzi azt.

Kapcsolódó cikkünk

Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?

Elszakadna egy dúsgazdag tartomány a globális hatalomtól – A miniszterelnök a szavazókat győzködi

Példátlan lépésre szánta el magát az olajban gazdag régió: új független ország születhet?

Asztalt borít Amerika: vége a közös munkának a legközelebbi katonai szövetségesükkel

Itt a bejelentés: egy meglepetésvendég is hivatalos a következő európai csúcstalálkozóra

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Leszek Szymanski

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility