Új brexit a láthatáron? Baljós árnyakat lát a miniszterelnök – A szétesés fenyegeti az országát

Carney a hétfői ottawai sajtótájékoztatóján saját tapasztalataira hivatkozott. Úgy fogalmazott: az elszakadás ügyében gyakran hangzik el az az érv, hogy "szavazd meg, mert ezzel erősítjük a tárgyalási pozíciónkat".

Ez egy nagyon veszélyes blöff

- hangsúlyozta a liberális kormányfő, aki 2013 és 2020 között a Bank of England, azaz a brit jegybank elnöke volt.

Mint kifejtette, saját szemével látta, mi történt az Egyesült Királyságban.

Ott is az volt az általános vélekedés, hogy előbb szavazzák meg a kilépést, a részleteket pedig majd később megtárgyalják.

És még mindig, 10 évvel később, próbálják visszacsinálni azt, amire az emberek nem is gondolták, hogy szavaztak, de amit végül kaptak

- vélekedett Carney.

Danielle Smith, Alberta tartomány konzervatív miniszterelnöke a múlt héten jelentette be, hogy

ősszel nem kötelező érvényű szavazást rendeznek arról, hogy a nyugati, olajban gazdag tartomány Kanada része maradjon-e.

Amennyiben az elszakadáspártiak győznek, egy második, immár kötelező érvényű népszavazással indítanák el a kiválás jogi folyamatát.

Albertában régóta nagy az elégedetlenség Ottawával szemben.

Mint korábbi elemzésünkben kifejtettük, sokan úgy érzik, hogy a szövetségi kormány a klímavédelmi előírásokra hivatkozva akadályozza az olaj- és gázipart, ráadásul a tartomány többet utal az ország költségvetésébe, mint amennyit visszakap. Smith és Carney nemrég klíma- és energiaügyi megállapodást kötött, mely keretében jövőre elindulhat egy régóta várt, a csendes-óceáni partvidékre vezető olajvezeték építése.

Nem ez az első szakadár mozgalom, amely szétfeszítheti Kanada egységét. 1995-ben a frankofón Québec tartomány tartott függetlenségi referendumot, amelyen rendkívül szoros eredménnyel, a voksok 50,58 százalékával győzött a maradás.

Egyes közgazdászok becslése szerint egyébként a brexit tavaly akár 8 százalékkal csökkenthette az Egyesült Királyság bruttó hazai termékét (GDP-jét). London az Európai Unióval fenntartott viszonyát tavaly egy átfogó megállapodással igyekezte újrarendezni, amely a biztonságtól és a kereskedelemtől kezdve az utazáson át egészen a halászatig számos területet érintett.

A közvélemény-kutatások jelenleg azt mutatják, hogy az albertaiak túlnyomó többsége nem támogatja a kiválást.

Az Angus Reid friss kutatása alapján 35% van a függetlenség mellett, míg 60% ellenzi azt.

