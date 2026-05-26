Váratlan húzás Putyintól: tízmilliós adósságokat törölnek el, de a pénzügyi mentőövnek súlyos ára van

A Kreml honlapján közzétett rendelet értelmében adósságelengedésben részesülnek azok, akik május 1-jétől szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal. A kedvezmény a házastársakra is kiterjed. Ők legfeljebb 10 millió rubel összegű tartozás megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a végrehajtási eljárás ezt a dátumot megelőzően indult. A mentesülés feltétele, hogy a katonák legalább egy évre írják alá a szerződést az Oroszország által "különleges katonai műveletnek" nevezett háborúban való részvételre.

A Cian ingatlanportál adatai szerint az elengedett összeg hozzávetőleg egy 35 négyzetméteres moszkvai garzonlakás árának felel meg.

Az adósságelengedés a fronton harcoló orosz katonáknak nyújtott támogatások egyre bővülő eszköztárába illeszkedik. Ebbe a körbe tartoznak a relatíve magas juttatások, valamint a kedvezményes felsőoktatási felvételi lehetőségek is. A Kreml ezekkel az ösztönzőkkel próbálja fenntartani a toborzás lendületét, miközben az amerikai vezetésű béketárgyalások elakadtak.

Putyin hétfőn egy másik rendeletet is aláírt. Ez a dokumentum határozatlan időre meghosszabbítja az Ukrajnában harcolók állami földbérleti jogait.

