Zelenszkij kitüntette Karácsony Gergelyt
MTI
Karácsony Gergely főpolgármester Kijevben vette át a Savior City díjat Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, amelyet Budapest az Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért kapott. A kitüntetést olyan városoknak ítélik oda, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna megsegítéséért a háború kitörése óta. Karácsony kiemelte, hogy Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel támogatta testvérvárosait, Beregszászt és Kijevet, valamint segítette a menekültek ellátását. Az ukrán elnök beszédében külön méltatta, hogy Budapest szembement az előző kormány külpolitikájával, és reményét fejezte ki az új magyar kormánnyal kialakítandó partneri viszony iránt.

Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért vett át Budapest nevében kitüntetést Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől Karácsony Gergely Kijevben - erről maga a főpolgármester számolt be kedden a Facebook-oldalán.

Karácsony bejegyzésében azt írta: a Savior City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta.

"Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott

- tette hozzá a főpolgármester, megemlítve, hogy adományokkal, aggregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogatták testvérvárosaikat, Beregszászt és Kijevet, valamint segítették a menekültek ellátását.

"Továbbra is mindent megteszünk, hogy a háború elől a városunkba menekülő barátaink otthon érezzék magukat nálunk. Továbbra is vállaljuk ukrán gyerekek nyaraltatását, hogy legalább néhány hét biztonságban visszakaphassák a gyerekkorukat" - közölte a főpolgármester. "De tettünk valami mást is: megőriztük az erkölcsi iránytűnket az őrület és a gonoszság korszakában" - fűzte hozzá.

Mint írta, ez a díj Budapestnek szól, de a budapestieket illeti, akik a "rájuk erőltetett gyűlöletkampányok közepette is rengeteg jelét adták szolidaritásuknak". Karácsony bejegyzése szerint az ukrán elnök külön kiemelte beszédében, hogy Budapest szembe ment az előző kormány külpolitikájával, és kifejezte reményét, hogy az új magyar kormánnyal sikerül partneri viszonyt kialakítani.

