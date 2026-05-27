Drámai üzenetet küldött Zelenszkij Trumpnak: kritikus szintre csökkent Ukrajna védelme

Zelenszkij a levélben egyértelművé tette, hogy Ukrajna a ballisztikus rakéták elleni védekezésben "szinte kizárólag az Egyesült Államokra támaszkodik". Egyúttal arra kérte Trumpot és a kongresszust, hogy segítsenek Patriot PAC-3 elfogórakéták és további légvédelmi rendszerek biztosításában.
A megkeresés hátterében Oroszország fokozódó légicsapásai állnak. Május 24-én az orosz erők 90 rakétát és 600 drónt vetettek be egyetlen éjszakai támadás során. Moszkva nyilvánosan újabb nagyszabású csapásokat helyezett kilátásba Kijev ellen, amelyeket az ukrán "döntéshozatali központok" elleni válaszcsapásként jellemzett. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter május 25-én telefonon figyelmeztette Marco Rubio amerikai külügyminisztert a tervezett csapásokra, és egyben sürgette az amerikai nagykövetség evakuálását Kijevből.
A levél kitér arra is, hogy a NATO-szövetségesek számára amerikai fegyverek ukrajnai beszerzését lehetővé tevő PURL-program sem működik megfelelő ütemben. "A PURL-programon keresztüli szállítások jelenlegi üteme már nem tart lépést a fenyegetés valóságával" – áll az üzenetben.
Zelenszkij már április 16-án utasította Mikola Olescsuk légierő-parancsnokot, hogy sürgősen vegye fel a kapcsolatot azokkal a partnerországokkal, amelyek Patriot rakétákat és más légvédelmi eszközöket ígértek.
Erre azért volt szükség, mert az elfogórakéták készlete addigra kritikus szintre csökkent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pár másodpercenként kell újratervezni: így alakítja át az AI az energiapiacot
Aki ma nem innovál, az nem marad meg a piacon.
8 milliárd forint osztalékot kap a Magyar Telekom
Macedóniai leányvállalatától.
Fontos változás jön az áfabevallásoknál – Már most érdemes felkészülni rá!
Az ÁNYK-ról az eÁFA-ra való átállást kell előkészíteniük a cégeknek.
Alattomos műveletet indítottak Európa ellen – Moszkvába vezetnek a nyomok
Megdöbbentő kutatás.
Fordulat vagy illúzió? Újra izgalmas lett a Disney
Bob Iger visszatérése új lendületet adott a sztorinak.
Durva számok láttak napvilágot, tarolnak Európában a kínai autók
Egyre inkább megkerülhetetlenek.
Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére
6 százalékot esett.
300 milliós tartozása van Balásy Gyula cégeinek, állami segítséget kellett kérniük
Fizetésképtelenek a befagyasztott számlák miatt.
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.