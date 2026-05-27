Drámai üzenetet küldött Zelenszkij Trumpnak: kritikus szintre csökkent Ukrajna védelme
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben fordult Donald Trumphoz. Az üzenetben az ország egyre súlyosbodó légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikusrakéta-elhárító képességek kritikus helyzetére hívta fel a figyelmet - számolt be a Kyiv Independent.

Zelenszkij a levélben egyértelművé tette, hogy Ukrajna a ballisztikus rakéták elleni védekezésben "szinte kizárólag az Egyesült Államokra támaszkodik". Egyúttal arra kérte Trumpot és a kongresszust, hogy segítsenek Patriot PAC-3 elfogórakéták és további légvédelmi rendszerek biztosításában.

A megkeresés hátterében Oroszország fokozódó légicsapásai állnak. Május 24-én az orosz erők 90 rakétát és 600 drónt vetettek be egyetlen éjszakai támadás során. Moszkva nyilvánosan újabb nagyszabású csapásokat helyezett kilátásba Kijev ellen, amelyeket az ukrán "döntéshozatali központok" elleni válaszcsapásként jellemzett. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter május 25-én telefonon figyelmeztette Marco Rubio amerikai külügyminisztert a tervezett csapásokra, és egyben sürgette az amerikai nagykövetség evakuálását Kijevből.

A levél kitér arra is, hogy a NATO-szövetségesek számára amerikai fegyverek ukrajnai beszerzését lehetővé tevő PURL-program sem működik megfelelő ütemben. "A PURL-programon keresztüli szállítások jelenlegi üteme már nem tart lépést a fenyegetés valóságával" – áll az üzenetben.

Zelenszkij már április 16-án utasította Mikola Olescsuk légierő-parancsnokot, hogy sürgősen vegye fel a kapcsolatot azokkal a partnerországokkal, amelyek Patriot rakétákat és más légvédelmi eszközöket ígértek.

Erre azért volt szükség, mert az elfogórakéták készlete addigra kritikus szintre csökkent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

