Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Robbanások Dnyipróban
Az ukrán hatóságok robbanásokat jelentettek Dnyipróból. Károkról és áldozatokról egyelőre nincsenek hírek.
(Telegram)
Zelenszkij kitüntette Karácsony Gergelyt
Karácsony Gergely főpolgármester Kijevben vette át a Savior City díjat Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, amelyet Budapest az Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért kapott. A kitüntetést olyan városoknak ítélik oda, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna megsegítéséért a háború kitörése óta. Karácsony kiemelte, hogy Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel támogatta testvérvárosait, Beregszászt és Kijevet, valamint segítette a menekültek ellátását. Az ukrán elnök beszédében külön méltatta, hogy Budapest szembement az előző kormány külpolitikájával, és reményét fejezte ki az új magyar kormánnyal kialakítandó partneri viszony iránt.
Súlyos számokat közölt a hírszerzés: Oroszország felpörgette a rettegett fegyver gyártását
Az ukrán hírszerzés nyilvánosságra hozta, hogy Oroszország milyen ütemben képes pótolni az egyik legveszélyesebb fegyverébe a rakétákat - foglalta össze a Defense Express.
Kemény figyelmeztetést küldött Putyin: elzárhatják a gázt, ha tovább kokettál a Nyugattal a kaukázusi ország
Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá kedden Jerevánban Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoján örmény külügyminiszter a zvartnoci repülőtéren, kevesebb mint két héttel az örmény parlamenti választások előtt.
Hilarion szabadlábon
A cseh hatóságok szabadlábra helyezték Hilarion metropolitát, az orosz ortodox egyház fontos vezetőjét. Az egyházi személyt még vasárnap vették őrizetbe kábítószer-birtoklás és -szállítás gyanújával. A metropolita ellen nem emeltek vádat és a személyi jogai semmiben sincsenek korlátozva.
(MTI)
Moszkva a harcoló külföldieknek kedvez
Az orosz Állami Duma, vagyis a legfőbb törvényhozó szerv döntése alapján új rendelkezések lesznek érvényesek az oroszok oldalán harcoló külföldiekre. A lépés értelmében nem lehet a fegyveres testületekben hivatalosan szolgálatot teljesítő külföldieket kiutasítani Oroszországból a jövőben. Ezen felül nem tagadják meg tőlük az ideiglenes tartózkodási engedélyt, a tartózkodási engedélyt vagy a munkavállalási engedélyt.
(TASzSz)
Riasztó fejleményre figyelmeztetnek: Oroszország már „fél Európát” fenyegeti ezzel
Oroszország drámaian megnövelte GPS-hamisító képességeit, mára akár 450 kilométer mélyen is képes hamis műholdas navigációs jeleket sugározni Európa területére - tudósított a RBK.
Felrobbantották az oroszok a Druzsbát
Felrobbantotta egy orosz tengerészeti drón a Druzsbát (Barátság), az ukrán haditengerészet vitorlás gyakorlóhajóját Odesszában – jelentette Facebook-oldalán Szerhij Beszkresztynov ukrán védelmi minisztériumi tanácsadó.
Elmondta az orosz vezető, miért nem bombázzák szét az ukrán parlamentet és elnöki hivatalt
Nincs értelme annak, hogy Oroszország Ukrajna politikai vezetésének épületeit támadja, mivel ezek az épületek üresek, nem tartózkodik itt senki Kijev vezetői közül – jelentette ki Andrej Kartapolov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke az orosz törvényhozás alsóházának mai ülésén.
Döntött az orosz vezetés: hiába menekülnek külföldre, egyetlen tollvonással elintézik Putyin ellenfeleit
Elfogadott az orosz állami Duma egy törvényt, mely alapján elkoboznák azoknak az orosz állampolgároknak a vagyonát, akik külföldre menekültek és onnan kritizálják az Ukrajna elleni háborút.
Fokozódik a feszültség: szándékos támadással vádolják Ukrajnát - Újabb ország csatlakozhat Putyin háborújába?
Megvádolta Belarusz Ukrajnát azzal, hogy szándékosan támadják a közös államhatárt drónokkal, Szergej Sojgu orosz nemzetbiztonsági vezető közben arról beszélt, hogy a NATO Belaruszt és Oroszországot is meg akarja támadni.
Ukrán cáfolat Rjasznyéről
Az ukrán vezérkar tagadja azokat az orosz jelentéseket, melyek szerint a Szumi megyében található Rjasznye orosz kézre került volna.
Azt állítják: az ukrán védelmi állások kitartanak, a régióban aktív védelmi műveletek folynak jelenleg.
Váratlan húzás Putyintól: tízmilliós adósságokat törölnek el, de a pénzügyi mentőövnek súlyos ára van
Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletben biztosít adósságelengedést az ukrajnai háborúba újonnan belépő szerződéses katonáknak és családtagjaiknak. Moszkva ugyanis továbbra is igyekszik növelni haderejét a több mint négy éve tartó háborúban - jelentette a Reuters.
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Érdekes cikk jelent meg egyszerre több brit lap hasábjain: Vlagyimir Putyin orosz vezető elleni országos felkelésről, sőt, az „orosz birodalom” megsemmisülésének szükségességéről beszél ezekben Igor Volobujev, a Csernaja Iszkra nevű orosz ellenzéki fegyveres csoport vezetője. Állítása szerint mozgalmát rengetegen támogatják, köztük orosz vezetők is.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország összesen 2 Iszkander-M félballisztikus rakétát és 122 drónt indított. A légvédelem 111 drónt lőtt le.
(Telegram)
Megérkeztek a felvételek: az ukrajnai háború legpusztítóbb fegyverével gyakorlatoznak a magyar katonák
Az ukrajnai háborúban is széles körben használt FPV kamikaze drónokkal gyakorlatozik a Magyar Honvédség.
Orosz jelentés
Ötvenkilenc ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem hat régió felett - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
A pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében.
(MTI)
Storm Shadow-t indítottak az ukránok
Ukrán jelentések szerint megsemmisült egy orosz parancsnoki központ Luhanszk területén. A találatot egy brit Storm Shadow robotrepülőgéppel érték el.
Már most legalább 12 sebesültről tudni Ukrajnában
Kijev még nem tette közzé a szokásos reggeli légvédelmi jelentést, de Kramatorszkból már most legalább 12 sebesültről érkezett hír.
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Címlapkép: a füstölgő Kvadrat-pláza maradványai Kijevben május 24-én reggel. A címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.
