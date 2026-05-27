  • Megjelenítés
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Globál

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Portfolio
Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Robbanások Dnyipróban

Az ukrán hatóságok robbanásokat jelentettek Dnyipróból. Károkról és áldozatokról egyelőre nincsenek hírek.

(Telegram)

Megosztás

Zelenszkij kitüntette Karácsony Gergelyt

Karácsony Gergely főpolgármester Kijevben vette át a Savior City díjat Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, amelyet Budapest az Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért kapott. A kitüntetést olyan városoknak ítélik oda, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna megsegítéséért a háború kitörése óta. Karácsony kiemelte, hogy Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel támogatta testvérvárosait, Beregszászt és Kijevet, valamint segítette a menekültek ellátását. Az ukrán elnök beszédében külön méltatta, hogy Budapest szembement az előző kormány külpolitikájával, és reményét fejezte ki az új magyar kormánnyal kialakítandó partneri viszony iránt.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij kitüntette Karácsony Gergelyt
Megosztás

Súlyos számokat közölt a hírszerzés: Oroszország felpörgette a rettegett fegyver gyártását

Az ukrán hírszerzés nyilvánosságra hozta, hogy Oroszország milyen ütemben képes pótolni az egyik legveszélyesebb fegyverébe a rakétákat - foglalta össze a Defense Express.

Tovább a cikkhez
Súlyos számokat közölt a hírszerzés: Oroszország felpörgette a rettegett fegyver gyártását
Megosztás

Kemény figyelmeztetést küldött Putyin: elzárhatják a gázt, ha tovább kokettál a Nyugattal a kaukázusi ország

Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá kedden Jerevánban Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoján örmény külügyminiszter a zvartnoci repülőtéren, kevesebb mint két héttel az örmény parlamenti választások előtt.

Tovább a cikkhez
Kemény figyelmeztetést küldött Putyin: elzárhatják a gázt, ha tovább kokettál a Nyugattal a kaukázusi ország
Megosztás

Hilarion szabadlábon

A cseh hatóságok szabadlábra helyezték Hilarion metropolitát, az orosz ortodox egyház fontos vezetőjét. Az egyházi személyt még vasárnap vették őrizetbe kábítószer-birtoklás és -szállítás gyanújával. A metropolita ellen nem emeltek vádat és a személyi jogai semmiben sincsenek korlátozva.

(MTI)

Megosztás

Moszkva a harcoló külföldieknek kedvez

Az orosz Állami Duma, vagyis a legfőbb törvényhozó szerv döntése alapján új rendelkezések lesznek érvényesek az oroszok oldalán harcoló külföldiekre. A lépés értelmében nem lehet a fegyveres testületekben hivatalosan szolgálatot teljesítő külföldieket kiutasítani Oroszországból a jövőben. Ezen felül nem tagadják meg tőlük az ideiglenes tartózkodási engedélyt, a tartózkodási engedélyt vagy a munkavállalási engedélyt.

(TASzSz)

Megosztás

Riasztó fejleményre figyelmeztetnek: Oroszország már „fél Európát” fenyegeti ezzel

Oroszország drámaian megnövelte GPS-hamisító képességeit, mára akár 450 kilométer mélyen is képes hamis műholdas navigációs jeleket sugározni Európa területére - tudósított a RBK.

Tovább a cikkhez
Riasztó fejleményre figyelmeztetnek: Oroszország már „fél Európát” fenyegeti ezzel
Megosztás

Felrobbantották az oroszok a Druzsbát

Felrobbantotta egy orosz tengerészeti drón a Druzsbát (Barátság), az ukrán haditengerészet vitorlás gyakorlóhajóját Odesszában – jelentette Facebook-oldalán Szerhij Beszkresztynov ukrán védelmi minisztériumi tanácsadó.

Tovább a cikkhez
Felrobbantották az oroszok a Druzsbát
Megosztás

Elmondta az orosz vezető, miért nem bombázzák szét az ukrán parlamentet és elnöki hivatalt

Nincs értelme annak, hogy Oroszország Ukrajna politikai vezetésének épületeit támadja, mivel ezek az épületek üresek, nem tartózkodik itt senki Kijev vezetői közül – jelentette ki Andrej Kartapolov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke az orosz törvényhozás alsóházának mai ülésén.

Tovább a cikkhez
Elmondta az orosz vezető, miért nem bombázzák szét az ukrán parlamentet és elnöki hivatalt
Megosztás

Döntött az orosz vezetés: hiába menekülnek külföldre, egyetlen tollvonással elintézik Putyin ellenfeleit

Elfogadott az orosz állami Duma egy törvényt, mely alapján elkoboznák azoknak az orosz állampolgároknak a vagyonát, akik külföldre menekültek és onnan kritizálják az Ukrajna elleni háborút.

Tovább a cikkhez
Döntött az orosz vezetés: hiába menekülnek külföldre, egyetlen tollvonással elintézik Putyin ellenfeleit
Megosztás

Fokozódik a feszültség: szándékos támadással vádolják Ukrajnát - Újabb ország csatlakozhat Putyin háborújába?

Megvádolta Belarusz Ukrajnát azzal, hogy szándékosan támadják a közös államhatárt drónokkal, Szergej Sojgu orosz nemzetbiztonsági vezető közben arról beszélt, hogy a NATO Belaruszt és Oroszországot is meg akarja támadni.

Tovább a cikkhez
Fokozódik a feszültség: szándékos támadással vádolják Ukrajnát - Újabb ország csatlakozhat Putyin háborújába?
Megosztás

Ukrán cáfolat Rjasznyéről

Az ukrán vezérkar tagadja azokat az orosz jelentéseket, melyek szerint a Szumi megyében található Rjasznye orosz kézre került volna.

Azt állítják: az ukrán védelmi állások kitartanak, a régióban aktív védelmi műveletek folynak jelenleg.

Megosztás

Váratlan húzás Putyintól: tízmilliós adósságokat törölnek el, de a pénzügyi mentőövnek súlyos ára van

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletben biztosít adósságelengedést az ukrajnai háborúba újonnan belépő szerződéses katonáknak és családtagjaiknak. Moszkva ugyanis továbbra is igyekszik növelni haderejét a több mint négy éve tartó háborúban - jelentette a Reuters.

Tovább a cikkhez
Váratlan húzás Putyintól: tízmilliós adósságokat törölnek el, de a pénzügyi mentőövnek súlyos ára van
Megosztás

Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen

Érdekes cikk jelent meg egyszerre több brit lap hasábjain: Vlagyimir Putyin orosz vezető elleni országos felkelésről, sőt, az „orosz birodalom” megsemmisülésének szükségességéről beszél ezekben Igor Volobujev, a Csernaja Iszkra nevű orosz ellenzéki fegyveres csoport vezetője. Állítása szerint mozgalmát rengetegen támogatják, köztük orosz vezetők is.

Tovább a cikkhez
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Megosztás

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország összesen 2 Iszkander-M félballisztikus rakétát és 122 drónt indított. A légvédelem 111 drónt lőtt le.

(Telegram)

Megosztás

Megérkeztek a felvételek: az ukrajnai háború legpusztítóbb fegyverével gyakorlatoznak a magyar katonák

Az ukrajnai háborúban is széles körben használt FPV kamikaze drónokkal gyakorlatozik a Magyar Honvédség.

Tovább a cikkhez
Megérkeztek a felvételek: az ukrajnai háború legpusztítóbb fegyverével gyakorlatoznak a magyar katonák
Megosztás

Orosz jelentés

Ötvenkilenc ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem hat régió felett - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében.

(MTI)

Megosztás

Storm Shadow-t indítottak az ukránok

Ukrán jelentések szerint megsemmisült egy orosz parancsnoki központ Luhanszk területén. A találatot egy brit Storm Shadow robotrepülőgéppel érték el.

(Kyiv Independent)

Megosztás

Már most legalább 12 sebesültről tudni Ukrajnában

Kijev még nem tette közzé a szokásos reggeli légvédelmi jelentést, de Kramatorszkból már most legalább 12 sebesültről érkezett hír.

(Kyiv Independent)

Megosztás

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Készülnek a legrosszabbra: Lavrov személyesen közölte Rubióval, milyen kíméletlen lépésre szánták el magukat

Olyan Vaskupola épül Ukrajnában, amiről az egész világ csak álmodni merne, ráadásul fillérekből

Stubb: megfordult a háború, Ukrajna került előnybe

Súlyos jelentés: Ukrajna legjobb fegyverét fordították a NATO-ellen, Oroszország megtalálta az ellenszert

Címlapkép: a füstölgő Kvadrat-pláza maradványai Kijevben május 24-én reggel. A címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility