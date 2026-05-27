Elindult a visszaszámlálás: ismeretlen számú különleges egység lepi el az orosz határt, indul a vadászat

A következő két héten belül tervezzük telepíteni a drónelhárító alakulatokat
- mondta Kairiss egy lettországi drónkonferencián.
Az alakulatok egyenként legfeljebb négy katonából állnak majd, akik terepjáró járművekből irányítanak vadászdrónokat, amelyek tíz kilométeres körzetben képesek megsemmisíteni a berepülő katonai eszközöket. Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös, mintegy 400 kilométeres határszakaszon járőröző alakulatok számát titkosan kezelik.
A lett hadseregnek és a NATO egészének növekvő kihívást jelent a kis méretű drónok egyre szélesebb körű alkalmazása is. "Ezek több lépéssel járnak az elhárító rendszerek előtt. A kis célpontok felderítése és megsemmisítése nehéz, és ez az a nagy kihívás, amellyel hamarosan mindannyiunknak szembe kell néznünk" - mondta Kairiss.
