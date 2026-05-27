Elindult a visszaszámlálás: ismeretlen számú különleges egység lepi el az orosz határt, indul a vadászat

Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét az Oroszországgal és a Moszkvával szövetséges Fehéroroszországgal közös határain - közölte Modris Kairiss, a lett hadsereg Autonóm Rendszerek Kompetencia-központjának vezetője, miután pilóta nélküli repülő szerkezetek több alkalommal is berepültek a NATO-tagállam légterébe.

A következő két héten belül tervezzük telepíteni a drónelhárító alakulatokat

- mondta Kairiss egy lettországi drónkonferencián.

Az alakulatok egyenként legfeljebb négy katonából állnak majd, akik terepjáró járművekből irányítanak vadászdrónokat, amelyek tíz kilométeres körzetben képesek megsemmisíteni a berepülő katonai eszközöket. Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös, mintegy 400 kilométeres határszakaszon járőröző alakulatok számát titkosan kezelik.

A lett hadseregnek és a NATO egészének növekvő kihívást jelent a kis méretű drónok egyre szélesebb körű alkalmazása is. "Ezek több lépéssel járnak az elhárító rendszerek előtt. A kis célpontok felderítése és megsemmisítése nehéz, és ez az a nagy kihívás, amellyel hamarosan mindannyiunknak szembe kell néznünk" - mondta Kairiss.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images