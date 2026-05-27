Épül az európai HIMARS-rakétarendszer - Megvolt az első lőgyakorlat
Franciaország sikeres lövészeti próbát hajtott végre az X-Fire rakétarendszerrel, melyet az amerikai HIMARS európai változatának szánnak – írja az UNN.

A teszt során a Tiger harci helikopter 68 milliméteres X-Fum gyakorló rakétáit használták, később a rakétarendszer egy új fejlesztésű, FLP-T 150-es rakétát kap majd, melyet a Thales és az ArianeGroup állít össze.

Az új európai rakétarendszer lőtávolsága várhatóan 150 kilométer lesz.

A rakétarendszer várhatóan a Mercedes-Benz Zetros 8x8-as katonai teherautó alvázára kerül majd fel.

Az ukrán lap szerint a projekt célja az amerikai fegyvergyáraktól való függőség csökkentése, melyet jelentősen komplikál az, hogy az amerikaiak közben a HIMARS-rendszerrel kopogtatnak lényegében az összes európai országnál.

