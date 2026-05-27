Ez lehet Putyin mesterterve: ha ez sikerül, elesnek Ukrajna legfontosabb fegyverutánpótlási vonalai
Oroszország arra készülhet, hogy Belarusz (Fehéroroszország) területéről veszi tűz alá Ukrajna Lengyelországból érkező fegyverszállítmányait - írja friss elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt.

Az elemzők szerint Moszkva ürügyként használhatja fel a legújabb minszki nyilatkozatokat: Belarusz azt állítja, hogy ukrán drónok jelentek meg a fehérorosz légtérben és ezek szándékosan támadják a belarusz határvédelem objektumait.

Az állítólagos incidensekre hivatkozva Oroszország "megtorló csapásokat" indíthat Ukrajna ellen, közvetlenül fehérorosz területről.

Fehéroroszország földrajzi közelsége lehetővé tenné, hogy az orosz erők folyamatos dróncsapásokat mérjenek Nyugat- és Északnyugat-Ukrajna szárazföldi katonai utánpótlási útvonalaira. Ezeket a célpontokat jelenleg orosz területről nehéz folyamatos tűz alatt tartani.

A fehérorosz területről történő indítás különösen a távirányított Sahed, valamint az olcsóbb Molnyija típusú drónok bevetését tenné hatékonyabbá. Az orosz erők ezáltal pontosabban tudnák támadni az M-06-os autópályát, amely Kijevtől Csapig húzódik a nyugat-ukrajnai régiókon át. Emellett a Lengyelországot Ukrajnával összekötő vasútvonal is könnyebb célponttá válna. A közeli indítás növelné a drónok célpontkövetési képességét, így

akár a mozgó célpontokra is csapást mérhetnek az utánpótlási útvonalak mentén.

Az ISW hozzátette, hogy a minszki, és moszkvai nyilatkozatok, valamint a közelmúltbeli ukrán figyelmeztetések egyértelmű tendenciára utalnak. Oroszország tudatosan készíti elő az információs terepet ahhoz, hogy Fehéroroszországot saját katonai céljaira használhassa fel.

Május 26-án Fehéroroszország bejelentette: ukrán harci drónok rendszeresen megsértik a légterét. Alekszandr Volfovics, a fehérorosz Biztonsági Tanács államtitkára szerint az incidenseket "szinte naponta" rögzítik. Elmondása alapján csak az elmúlt héten 116 esetet számoltak össze, a légvédelem pedig 59 alkalommal lépett közbe.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

AI in Energy 2026

