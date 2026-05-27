Fájdalmas bejelentést tett a WHO vezére: hulló bombák és álhírek segítik a halálos kór terjedését

"Nem építhetünk bizalmat a közösségekben, és a betegek elkülönítésére sincs lehetőség, ha közben hullanak a bombák a fejünkre" - fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az X-en közzétett üzenetében, amelyben kiemelte, hogy a jelenleg fertőző vírusvariáns összetett kezelést és háromhetes karantént igényel, amelyet csak fegyvernyugvás esetén lehet alkalmazni.
Mindeközben a WHO bejelentette, hogy az országban már 223-ra nőtt a gyaníthatóan ebolával összefüggő "gyanús halálesetek" száma.
A járvány góca továbbra is Ituri tartomány: onnan jelentették az igazolt esetek több mint 89 százalékát jelentették, és ott találták a legtöbb ebolagyanús megbetegedést is.
A szervezet ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a tartományban immár súlyos kihívást jelentenek az egészségügyi létesítmények elleni támadások és a lakosság egészségügyi dolgozókkal szemben tanúsított bizalmatlansága, amelyet a WHO többek között a járványról keringő hamis információknak tulajdonít. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hagyományos temetési szertartások - amelyekhez a hozzátartozók ragaszkodnak - tovább növelik a vírus terjedését.
Szerdán az ugandai kormány bejelentette, hogy a vírus terjedésének megfékezése érdekében lezárja a Kongói DK-val közös határát. Diana Atwine ugandai egészségügyi államtitkár azt mondta, a határzár négy hétig lesz érvényben.
Ugandában mind ez idáig hét ebolás esetet - köztük egy halálozást - regisztráltak, mindegyiket a fővárosban, Kampalában.
