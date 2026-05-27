Hát ez ennyi volt: reagált a Fehé Ház az irániak által lobogtatott béketervre
A Fehér Ház határozottan cáfolta az iráni állami média által közzétett állítólagos egyetértési nyilatkozat hitelességét, és teljes koholmánynak nevezte a dokumentumot - jelentette a CNN.

A Fehér Ház gyorsreagálású kommunikációs csapata az X közösségi platformon reagált az iráni állami média beszámolójára.

Az iráni állami média által közzétett jelentés valótlan, az általuk kiszivárogtatott egyetértési nyilatkozat pedig teljes egészében koholmány. Senkinek sem szabadna elhinnie az iráni állami média állításait. A tények számítanak

- írták a bejegyzésben.

Az iráni állami média szerint a tervezet többek között az amerikai csapatok kivonását írná elő Irán térségéből, valamint az iráni kikötők blokádjának feloldását tartalmazná. Bizonyos részletek ugyanakkor egybecsengenek azzal, amit amerikai tisztviselők korábban a formálódó megállapodásról mondtak. Donald Trump elnök ugyanis kész lenne feloldani a tengeri zárlatot, amennyiben Irán biztosítja a kereskedelmi hajók szabad áthaladását a Hormuzi-szoroson.

Olivia Wales, a Fehér Ház szóvivője az iráni jelentésre reagálva kiemelte: "Ahogy Trump elnök is fogalmazott, a tárgyalások jól haladnak, ő pedig világosan kijelölte a vörös vonalakat. Az elnök kizárólag olyan megállapodást ír alá, amely az amerikai nép számára előnyös, és garantálja, hogy Irán soha nem juthat atomfegyverhez."

Címlapkép forrása: Getty Images

