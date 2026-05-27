Hátborzongató üzenetet küldött Oroszország: nyíltan megfenyegették az európai diplomatákat

Európai diplomaták megölésével fenyegetőzött Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke.

Medvegyev X-oldalára rakott ki egy rövid üzenetet, melyben ez áll:

Az EU azt nyilatkozta, hogy a diplomáciai jelenléte Kijevben változatlan, annak ellenére, hogy Oroszország figyelmeztette őket. Nos, úgy tűnik, vannak fölösleges diplomatáik és csökkenteni akarják a létszámot”

– írta ki.

Arra utalt: Oroszország a napokban figyelmeztette az EU-t és Amerikát, hogy vonják ki nagykövetségi dolgozóikat Kijevből, mert az orosz hadsereg mostantól „szisztematikus” csapásokat fog végrehajtani az ukrán főváros ellen. Az EU közölte: nem engednek Oroszország nyomásgyakorlásának, zsarolásának.

Címlapkép forrása: Oles Kromplias/Global Images Ukraine via Getty Images