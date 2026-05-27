  • Megjelenítés
Kimondta a NATO egyik legerősebb országa: Oroszország nem tud megtámadni minket - De van, amivel hatalmas kárt tudnak okozni
Globál

Kimondta a NATO egyik legerősebb országa: Oroszország nem tud megtámadni minket - De van, amivel hatalmas kárt tudnak okozni

Portfolio
Oroszország képtelen nagyobb offenzívát indítani a NATO ellen, viszont szabotázsakciókra számíthatunk a Kreml részéről – figyelmeztet Lengyelország külügyminisztériuma.

Oroszország fenyeget minket, és ezt komolyan kell vennünk. Oroszország ma nem képes nagy offenzívát indítani a NATO ellen, és ha készülnének rá, észrevennénk”

– írja X-oldalán Varsó külügyminisztériuma.

Azt írják: Lengyelország rendelkezik műholdas felderítéssel és az Ukrajna előtti inváziót is több százezer orosz katonát számláló csapatösszevonások előzték meg, több hónapos előkészületek között.

Hozzáteszik ugyanakkor:

Még több Globál

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Olyan súlyos csapás érte a 300 ezres orosz várost, hogy vészhelyzetet kellett hirdetni

Lehullott a lepel Trump hatalmas tervéről: kiderült az igazság a megígért dollármilliárdokról

Oroszország képes más eszközökkel kárt okozni Európának.

Oroszország képes szabotázsakciókra vagy provokációkra, amelyeket a valódi invázió küszöbe alatt hajtanak végre. A NATO-nak ilyen cselekedetek elhárítására is fel kell készülnie”

– írják.

Kapcsolódó cikkünk

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Tisza-kormány: zajlik a parlamenti munka és jönnek a kormány döntései
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility