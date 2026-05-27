Kimondta a NATO egyik legerősebb országa: Oroszország nem tud megtámadni minket - De van, amivel hatalmas kárt tudnak okozni

Oroszország képtelen nagyobb offenzívát indítani a NATO ellen, viszont szabotázsakciókra számíthatunk a Kreml részéről – figyelmeztet Lengyelország külügyminisztériuma.

Oroszország fenyeget minket, és ezt komolyan kell vennünk. Oroszország ma nem képes nagy offenzívát indítani a NATO ellen, és ha készülnének rá, észrevennénk”

– írja X-oldalán Varsó külügyminisztériuma.

Azt írják: Lengyelország rendelkezik műholdas felderítéssel és az Ukrajna előtti inváziót is több százezer orosz katonát számláló csapatösszevonások előzték meg, több hónapos előkészületek között.

Hozzáteszik ugyanakkor:

Oroszország képes más eszközökkel kárt okozni Európának.

Oroszország képes szabotázsakciókra vagy provokációkra, amelyeket a valódi invázió küszöbe alatt hajtanak végre. A NATO-nak ilyen cselekedetek elhárítására is fel kell készülnie”

– írják.

