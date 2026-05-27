Kimondta az európai vezető: naivitás azt gondolni, hogy Amerika bármeddig megvéd minket
Globál

MTI
Európának fel kell hagynia azzal a naiv elképzeléssel, hogy korlátlan ideig és csekély költségek mellett az Egyesült Államok biztonsági ernyője alatt maradhat - jelentette ki Rob Jetten holland miniszterelnök szerdán Hágában.

A holland kormányfő első nagy külpolitikai beszédében, a Next Gen nemzetközi biztonságpolitikai konferencia megnyitóján hangsúlyozta:

Hollandiának és Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért.

Mint mondta Európának "meg kell tanulnia a hatalom nyelvén beszélni", és nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért. Szerinte a kontinensnek tudatosan kell erősítenie európai szerepét a NATO-n belül, nem amerikai nyomásra, hanem azért, hogy "kivegye a részét a terhekből" és önállóbbá váljon. A holland kormányfő úgy vélte, a világ már 2014 óta fokozatosan szembesül az új geopolitikai valósággal, az MH17-es járat lelövésétől kezdve az ukrajnai háborún át a globális biztonsági és technológiai kihívásokig.

Jetten szerint Donald Trump amerikai elnök már első kormányzásakor sokkal erőteljesebben kezdte el sürgetni Európát a NATO-n belüli igazságos teherviselésre, tehát az Egyesült Államok Európával szembeni hangnemének változása nem az egyik napról a másikra történt.

Jetten bejelentette, hogy Hollandia törvénybe foglalja a NATO új, a GDP 3,5 százalékát elérő védelmi kiadási célját. Emellett további 1,5 százalékot fordítanának szélesebb értelemben vett biztonsági kiadásokra - például kibervédelemre és infrastruktúrára -, így az összes biztonsági ráfordítás elérheti a GDP 5 százalékát.

A miniszterelnök szerint a cél nem az Egyesült Államoktól való eltávolodás, hanem a transzatlanti szövetség kiegyensúlyozottabbá és erősebbé tétele.

Címlapkép forrása: EU

