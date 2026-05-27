Kiszivárgott: Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól

Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán megkapta az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozat nem hivatalos tervezetét - írja a Reuters.

Az iráni állami média beszámolója alapján a két fél között már meg is született egy előzetes, nem hivatalos keretmegállapodás.

A dokumentum értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalmat.

Cserébe az Egyesült Államok kivonná a térségben állomásozó katonai erőit, és feloldaná a tengeri blokádot.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a megállapodás érinti-e - és ha igen, hogyan - az iráni atom- és ballisztikus rakétaprogramot, valamint a Teherán által működtetett iszlamista proxyszervezeteket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images