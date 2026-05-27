Lehullott a lepel Trump hatalmas tervéről: kiderült az igazság a megígért dollármilliárdokról
Portfolio
Négy hónappal a létrehozása után teljesen üres Donald Trump Béketanácsának kasszája. A Gázai övezet újjáépítésére szánt projektek közül egyetlenegy sem indult el. A Financial Times értesülései szerint az egész szervezet jogi és politikai bizonytalanságban vergődik - közölte a Financial Times.

Az amerikai elnök a Béketanácsot az egyik "legjelentősebb" nemzetközi szervezetnek nevezte. A tagállamok 7 milliárd dollárt ígértek a gázai segélycsomagra, Trump pedig további 10 milliárd dolláros amerikai finanszírozást helyezett kilátásba. A csatlakozó országok számára a tagság ára egymilliárd dollár volt. Több, az ügyre rálátó forrás is megerősítette azonban, hogy

a Világbank által a Béketanács számára létrehozott vagyonkezelői alapba eddig egyetlen cent sem érkezett az adományozóktól.

A Világbank által kezelt és az ENSZ által jóváhagyott alap helyett a Béketanács közvetlenül egy JPMorgan-számlán keresztül fogadott adományokat. Míg a Világbank köteles lenne beszámolni az alap pénzügyi helyzetéről az adományozók és a tanácstagok felé, a JPMorgan-számlára semmilyen független átláthatósági követelmény nem vonatkozik. A szervezet szóvivője közölte, hogy a Béketanács "a megfelelőnek ítélt időpontban" ad majd számot a pénzügyeiről. Ezt a jelentést a saját végrehajtó testületüknek teszik meg, amelyet a Trump-kormányzat tisztségviselői és tanácsadói alkotnak.

Eddig csupán Marokkó mintegy 20 millió dolláros hozzájárulása segítette a háború utáni Gáza főmegbízottjának, Nikolaj Mladenovnak az irodáját. Ebből az összegből fedezték a tanács által felállított palesztin technokrata bizottság bérköltségeit is. Az Egyesült Arab Emírségek 100 millió dollárt ajánlott fel egy új gázai rendőri erő kiképzésére. A program azonban nem indult el, a pénz pedig befagyasztva áll. Az amerikai külügyminisztérium mintegy 1,2 milliárd dollár fejlesztési segélyt kíván átcsoportosítani a Béketanács célkitűzéseivel összhangban lévő projektekre. Ebből az összegből eddig semmit sem költöttek el.

Egy kongresszusi munkatárs megerősítette, hogy a Béketanács semmilyen amerikai közpénzt nem kezel, a külügyminisztérium tájékoztatása szerint pedig erre nem is szándékoznak felhatalmazást adni.

Az amerikai törvényhozók részletesebb tájékoztatást követelnek a szervezet működéséről és jogi státuszáról. Többen megkérdőjelezik, hogy a Béketanács megfelel-e azoknak a jogi feltételeknek, amelyek alapján nemzetközi szervezetként amerikai szövetségi forrásokat fogadhatna. Marco Rubio külügyminiszter egy demokrata szenátornak azt mondta, hogy a tanács az ENSZ-ügynökségekhez hasonló jogállással bír. Ezzel szemben maga Trump inkább egyfajta "királyi udvarként" beszél róla. Ezt az ellentmondást a törvényhozók sem tudják feloldani. További jogi kérdéseket vet fel, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának gázai határozata a Béketanácsot "átmeneti közigazgatásként" írja le a Palesztin Hatóság visszatéréséig. Ennek a megbízatásnak a lejárata azonban teljesen tisztázatlan.

A gázai újjáépítés eközben a gyakorlatban még meg sem kezdődött.

A Béketanács ugyan kiírt pályázatokat biztonsági és újjáépítési munkákra, de szerződést egyetlen céggel sem kötöttek. A szóvivő szerint ennek oka, hogy a Hamász lefegyverzése nem történt meg, így a szervezet nem tud a terepen működni. A palesztin technokrata bizottság sem lépett be Gázába, mivel nincs forrása semmilyen tényleges cselekvésre. Az amerikai közvetítéssel elért tűzszünet után Trump többfázisú tervet hirdetett. Ez a Hamász lefegyverzését, az izraeli csapatok kivonását és az övezet újjáépítését foglalta magában. E három célkitűzés közül azonban eddig egyikben sem történt előrelépés. Az Európai Unió, az ENSZ és a Világbank közös felmérése szerint Gáza újjáépítéséhez a következő évtizedben több mint 70 milliárd dollárra lenne szükség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

AI in Energy 2026

