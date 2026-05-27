Leleplezték a műholdképek: elképesztő tempóban épül a titokzatos katonai monstrum, ami megváltoztathatja a világot

Őrült tempó
A legfrissebb műholdképek bizonyítják, hogy már gőzerővel dolgoznak a kínai hajóipari munkások a legújabb repülőgép-hordozón. A várakozások szerint ez lesz a PLAN legmodernebb „ékköve”, amely már felveheti a versenyt az amerikai vetélytársaival. A műszaki adatok ugyanakkor egyelőre hiányosak, bár ez bevett kínai gyakorlat. A feltörekvő nagyhatalom egyik legfontosabb paradigmája a saját haditechnológiáját illetően, hogy igyekszik titokban tartani a műszaki adatokat és a képességeket, még az átadás után is csak részleteket osztanak meg a nagyközönséggel (más a helyzet az exportra szánt eszközöknél, de az még elképzelhetetlennek tűnik, hogy megrendelésre gyártsanak repülőgép-hordozót). Az egyelőre csak „Type 004” fantázianevű jármű esetén sem tudni a méretét, a meghajtására vonatkozó információkat, vagy éppen a neki szánt képességeket.
Az amerikai Center for Strategic & International Studies (CSIS) agytröszt nyílt forráskódú adatokra építve igyekezett képet alkotni az épülő hadihajóról.
NEW: At the Dalian Shipyard in northern China, construction is underway on China’s fourth aircraft carrier, the Type 004.@HiddenReachCSIS leverages commercial satellite imagery and other open-source information to report on the carrier’s development: https://t.co/rCEGCBmN8Y pic.twitter.com/3ynwWcGawf https://twitter.com/HiddenReachCSIS?ref_src=twsrc%5Etfw— CSIS (@CSIS) May 21, 2026
Az már a kezdeti képekből is látszódik, hogy Peking minden eddiginél ambiciózusabb haditengerészeti projektbe kezdett, nem véletlen, hogy a CSIS is „szuperhordozókét” hivatkozik a készülő járműre. Kiemelték, hogy milyen
elképesztő sebességgel haladnak a dokkban a munkások: mindössze egyetlen év alatt, előregyártott elemekből összeraktak egy jól felismerhető hajótestet.
Ez bámulatos tempónak számít, az első elemet mindössze 2025 elején tették le, ezzel Kína messze lekörözi Amerikát (erről később bővebben). Azt ugyanakkor kiemeli az elemzőház, hogy a gyors haladás mellett is hosszú évekig eltarthat, mire a Type 004-est vízre lehet bocsátani, és még tovább, ameddig szolgálatba nem léphet. Azt nem tudni, hogy Peking mennyire támaszkodhat most a korábbi tapasztalataira. Kína már gyártott magának repülőgép-hordozót, ám az nem tudni, hogy a Fücsientől mennyire fog eltérni az új jármű. Ez a gyártási folyamatokra is hatással lehet.
Sokasodó részletek
A titkolózás mélységét jelzi, hogy egyáltalán az is kérdésként merült fel, hogy mi is épül pontosan a daliani hajógyárban, de méretek aligha hagytak nyitva kérdéseket: a még mindig nem kész hajótest hossza 286 méter, a szélessége pedig 46 méteres. Ilyen impozáns nagyság más katonai hajóosztályoknál nem fordul elő. A kínai polgári és katonai gyártás összefonódása akár mutathatná, hogy polgári jellegről van szó, a forma jelzi, hogy ilyesmiről szó sincsen. Összehasonlítási alapot nyújt az előző saját építésű hordozó, az 40 méter széles volt, míg vízvonalhossza 303 méteres, ezt valószínűleg túl fogja szárnyalni a készülő hadihajó. A hajótest a kész Fücsienen 316 méteres, ezt szinte biztosan meghaladja majd az új jármű. Az amerikai legnagyobb,
Ford-osztály összesen 337 méter hosszú, a CSIS szerint akár ezt is meghaladhatja majd a Type 004, de ehhez látni kellene a fedélzetet.
Az amerikai haditengerészeti szakértők számára a legnagyobb izgalmat a Type 004 meghajtása jelenti. A műholdképek alapján a nukleáris meghajtású jármű kialakításának jelei mutatkoznak. A CSIS szerint ennek bizonyítéka két, 15x15 méteres rekesz, ezek kialakítása magán viseli a nukleáris reaktorszigetelő rendszerek tulajdonságait, mely a legénységet védi. Ez a kialakítás nem volt megfigyelhető az építés hasonló szakaszában a Fücsienen, amely végül hagyomány meghajtást kapott.
A nukleáris irányt erősíti, hogy az elmúlt időszakban Peking jóval nagyobb figyelmet fordított a haditengerészeti kutatóintézetekben a sokkal nagyobb hatótávolságot lehetővé tévő meghajtás technológiájára. Már a méretek is erre utaltak korábban, hiszen a hatalmas „úszó város” rengeteg energiát igényel, ezt gazdaságosan atomenergiából lehet garantálni. A szakértők szerint a repülőgép-hordozón négy elektromágneses katapult kaphat helyet (a technológia kizárólag Kínában és Amerikában áll rendelkezésre, mindössze 1-1 hajón). Ez a szám azt jelentené, hogy
Peking a legmodernebb USS Gerald R. Ford képességeit másolná.
A jelek arra utalnak, hogy három repülőgép-emelő szerkezet kaphat helyet, ami a nagyobb kapacitásra utal. Az elemzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az építés ezen szakaszában még csak becslések vonatkoznak erre, nincsenek betonbiztos jelei a fejlesztésnek.
A versenyfutás fordulópontja
Rendkívül felelőtlen és korai lenne győztest hirdetni ebben a versenyfutásban, ugyanakkor vannak jelei, hogy az Egyesült Államok lemaradhat:
- A kínai hajóépítési kapacitás egyedülállóan felfutott a világon: ameddig 1999-ben a globális piac nagyjából 5 százalékét jelentették, a 2020-as években már a nagyhatalom kapja az új megrendelések közel 60 százalékát. Ezzel Amerika nem tud versenyezni. A civil gyártás nem hasonlítható a hadihajók technológiai igényével, ugyanakkor Peking azt a stratégiát alkalmazza, hogy nem húz éles határvonalat a kettő közé.
- Az Egyesült Államok a hadihajók számát tekintve már „csak” a második legnagyobb haditengerészetével bír, merülőtonnában és tűzerőben még őrzi az első pozíciót, de a rivális gyorsan csökkenti lemaradását.
- A USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó legutóbbi, 326 napos küldetése mutatja, hogy Washington hatalmas megterhelést rak a legmodernebb technológiát képviselő katonai járműveire. Ez abból is fakad, hogy Donald Trump amerikai elnök politikája extrém módon nagy jelenlétet követel meg a haditengerészettől a világ számos pontján, ugyanakkor mutatja, hogy minél gyorsabban szükség lenne újabb Ford-osztályú hadihajókra. Ebben egyelőre nem állnak jól: a már fél évszázada a kötelékbe lévő USS Nimitz szolgálati idejét meg kellett hosszabbítani, mivel a legújabb USS John F. Kennedy folyamatosan csúszik. Ez a következő hordozók érkezését is befolyásolhatja, a már korábban említett gyártási kapacitások szűkössége miatt.
According to a release from U.S. Southern Command (SOUTHCOM), USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101), and USNS Patuxent (T-AO 201) have now arrived in the SOUTHCOM area of responsibility (AOR). Context:Amidst rising U.S.-Cuba… pic.twitter.com/y8lh53rlsf https://t.co/y8lh53rlsf— OSINTdefender (@sentdefender) May 20, 2026
Az összkép tehát nem tűnik túl rózsásnak Washington szemszögéből, ugyanakkor van néhány jel, ami megnyugtató lehet:
- Az Egyesült Államok jelen pillanatban is összesen 11 repülőgép-hordozóval bír, ezzel messze túlszárnyalja a riválisát, Peking még nem tudja az időpontját, mikor veheti át a PLAN a negyediket, hiába került elő egy egészen brutális terv - erről később.
- 2026-ra extrém geopolitikai pillanat következett be, amikor rendkívüli megterheléssel nézhetett szembe a haditengerészet. Azt egyelőre túlzás lenne kijelenteni, hogy ez az „új norma” Washington politikájában, ezért a jövőben a nyomás csökkenésével számol a legtöbb forgatókönyv. Ez lehetővé teheti, hogy a meglévő fölény elegendő legyen a terjeszkedő Kínával szemben elrettentő erőként.
- Technológiailag szintén megkérdőjelezhetetlen az amerikai előny: miközben itt az összes repülőgép-hordozó nukleáris meghajtású (egyedül Franciaország rendelkezik még ilyennel), Kínában egyelőre csak felmerült ennek a lehetősége. Ez kulcsfontosságú a távoli és hosszan tartó küldetéseknél, valamint jóval nagyobb kapacitással bír a helytakarékos lehetőségek miatt.
- A tapasztalat és tudás szintén egyértelműen az Egyesült Államok oldalán áll. A folyamatos bevetések, az éles harci alkalmazás folyamatos, naprakész tudással látja el a döntéshozókat. Ennek eredményeként képesek reaktívan alakítani a taktikát. Kína visszatérően gyakorlatozik, jellemzően Tajvan körül, ám ez a tudás nem összehasonlítható az éles helyzettel.
A globális hegemón szerepkörért vívott versenyfutásban Peking egészen drámai célkitűzéseket tett: a Pentagonnak leadott
jelentés szerint 2035-ig szinte évente jönnének az újabb és újabb repülőgép-hordozók, eddigre összesen kilenc állna a PLAN szolgálatában.
Mindez azt mutatná, hogy az amerikai előny elpárologna, ráadásul a kínai hordozóflotta már a méretek és képességek terén is felvenné a versenyt. A nukleáris meghajtásnak köszönhetően Kína legnagyobb hadihajói a világ távoli pontjain és képesek lehetnek érvényesíteni Peking érdekeit. Az elképesztő tempó ugyanakkor azt követelné, hogy egyszerre több hajógyárban haladjanak a munkálatok, hatalmas kapacitást lefoglalva.
Building a total of nine aircraft carriers—as per the American 2025 China Military Power Report—by 2035—an additional six to complement the existing three—will require not only a massive allocation of resources and shipbuilding capacity but also massive investment toward… https://t.co/eWu7LPZQu1 pic.twitter.com/emoe1xOypl https://t.co/eWu7LPZQu1— Shahryar Pasandideh (@shahpas) January 10, 2026
Ki kell emelni, hogy nagyon sok a kérdőjel. A Type 004 képességeiről és a sikerességéről csak az elkészülte után lehet nyilatkozni, addig megmarad ígéretnek. Az is komoly kérdéseket kelt, hogy pontosan mekkora költségvetési terhet ró mindez Pekingre. Jelenleg a USS Gerald R. Ford viselő a „világ legdrágább hadihajója” nem túl hízelgő címet, és nincs is esély, hogy éppen egy távol-keleti vetélytársa fogja letaszítani a trónról. Kína hagyományosan olcsóbban tud gyártatni, és a minőség is megkérdőjelezhetetlenül az élvonalba került. Mindez ugyanakkor még mindig kevés lehet ahhoz, hogy a rendkívüli célokat beteljesítsék. A kínai gazdaságban évek óta érzékelhetőek a problémák, a demográfiai helyzet már most is súlyos, de a technológia fejlődése hasít. Ezzel kapcsolatban fontos kiegészítés, hogy egy hordozó sohasem önmagában szeli a vizeket, mindig egy kötelék kíséri, ezek legyártása (ilyen sebességgel) még az elképesztő méretűre növekedett kínai ipari képességet is próbára teheti.
Ha sikerül Peking nagy terve, és valóban vízre tesznek 2035-re további hat repülőgép-hordozót, a fejlemény drámaian átírja a globális erőegyensúlyt.
Amerika folyamatosan állomásoztatott a rivális partjainál repülőgép-hordozókat elrettentésül, de ez a jövőben már kevés lehet. Mivel az valószínűtlennek tűnik, hogy Washington a térségbe küldi majd az összes kapacitását, ezért inkább a szövetségesekre támaszkodhatnak: Japán, Dél-Korea is hordozókat építhet (alakíthat át), illetve India szerepe is növekedhet a pekingi ambíciók letörésében.
