Megdöbbentő leletre bukkantak: előkerült Aszad eltitkolt halálos arzenálja, megindultak a letartóztatások
MTI
Számos - korábban nem bejelentett - vegyifegyverkészletet találtak Szíriában - közölte a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szerdán.

A szervezet tájékoztatása szerint szakembereik a szíriai hatóságok közreműködésével májusban vegyi fegyverek tucatjaira bukkantak több térségben.

A Bassár el-Aszad szíriai elnök 2024 decemberében történt megbuktatása nyomán megalakult új szíriai kormány ígéretet tett a megmaradt vegyifegyverkészletek megsemmisítésére, illetve a felelősök felelősségre vonására. Az OPCW több alkalommal is vegyi fegyverek bevetésével vádolta Aszad kormányát a polgárháború alatt, amit utóbbi tagadott.

A szervezet szerint a most fellelt anyagok azon fegyverekhez hasonlatosak, amelyeket vegyifegyver-támadások során vetettek be Kelet-Gútában 2013-ban, valamint al-Lataminában és Hán-Sejkúnban 2017-ben.A nyomozók mindemellett az egykori szíriai vegyifegyverprogrammal kapcsolatos vegyszereket, műszaki felszerelést és több ezer oldal dokumentációt is találtak.

A vegyi fegyvereket Háma, Homsz és Latakia térségében találták meg, olyan régiókban, amelyek Aszad kormányerőinek fellegváraként voltak ismertek. Fernando Arias OPCW-főigazgató elmondta, hogy az eredmények igazolják a szervezet egykori értékelését, miszerint az akkori szíriai vezetés visszatartott információkat vegyifegyverprogramjának valós méretéről.

A SANA szíriai hírügynökség beszámolója szerint 18 embert vettek őrizetbe, köztük magas rangú tiszteket, egykori szakembereket, és a biztonsági gépezet egykori munkatársait, akikről azt feltételezik, hogy közük volt a vegyifegyverprogramhoz.

Címlapkép forrása: Getty Images

