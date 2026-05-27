Olyan súlyos csapás érte a 300 ezres orosz várost, hogy vészhelyzetet kellett hirdetni

Helyi vészhelyzetet hirdettek Taganrogban, miután egy ukrán rakétacsapás súlyos károkat okozott a város központi fűtőrendszerében.

A TASZSZ beszámolója szerint a csapás miatt a város melegvízét szolgáltató kazánrendszer teljesen leállt, számos háztartásban nem elérhető most a szolgáltatás. A javítási munkálatok elkezdődtek.

A rakétacsapás során két ember megsérült, ők kórházi ellátásra szorulnak.

A csapás súlyossága miatt a város polgármestere helyi vészhelyzetet hirdetett.

Az ukrán Militarnyij beszámolója szerint a rakétacsapás valójában a városban működő 325-ös számú repülőgép-javítóüzemet célozta, a portál képeket is közölt, melyen az látható, ahogy a városhatáron füst száll fel.

Taganrog egy 300 ezres lélekszámú orosz város, Rosztov megyében, közel az ukrán határhoz, az Azovi-tenger partján. A települést és térségét rendszeresen érik ukrán dróncsapások.

