Oroszország ideges: azt mondják, nagyon aggasztó, amit Donald Trump tett
Oroszország álláspontja szerint aggasztó, hogy az Egyesült Államok nem hajlandó önkéntesen betartani az Új START egyezményben foglalt nukleáris fegyverkorlátozást, annak ellenére, hogy az egyezmény idén februárban lejárt – mondta Szergej Sojgu orosz nemzetbiztonsági tanácselnök.

Az Egyesült Államok kategorikusan visszautasította az orosz kezdeményezést, melyben az Új START egyezmény hagyatékának megőrzését javasoltuk, az önkéntes korlátozás folytatásával, ez nagyon komolyan aggasztó”

– mondta Sojgu a TASZSZ cikke szerint.

Arra is kitért, hogy szerinte az Egyesült Államok lényegében deklarálta a „cselekvési szabadságot,” vagyis

bármelyik pillanatban elkezdhetik ismét növelni nukleáris arzenáljuk méretét, és folytathatják a nukleáris fegyverekkel való kísérletezést is.

Az Új START egyezmény 2026 februárjában járt le, az utolsó olyan egyezmény volt, amely még korlátozta Oroszország és az Egyesült Államok nukleáris arzenálját.

