Oroszország álláspontja szerint aggasztó, hogy az Egyesült Államok nem hajlandó önkéntesen betartani az Új START egyezményben foglalt nukleáris fegyverkorlátozást, annak ellenére, hogy az egyezmény idén februárban lejárt – mondta Szergej Sojgu orosz nemzetbiztonsági tanácselnök.

Az Egyesült Államok kategorikusan visszautasította az orosz kezdeményezést, melyben az Új START egyezmény hagyatékának megőrzését javasoltuk, az önkéntes korlátozás folytatásával, ez nagyon komolyan aggasztó”

– mondta Sojgu a TASZSZ cikke szerint.

Arra is kitért, hogy szerinte az Egyesült Államok lényegében deklarálta a „cselekvési szabadságot,” vagyis

bármelyik pillanatban elkezdhetik ismét növelni nukleáris arzenáljuk méretét, és folytathatják a nukleáris fegyverekkel való kísérletezést is.

Az Új START egyezmény 2026 februárjában járt le, az utolsó olyan egyezmény volt, amely még korlátozta Oroszország és az Egyesült Államok nukleáris arzenálját.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images