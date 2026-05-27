Rossz hírt kapott Ukrajna: nagy baj van a kulcsfontosságú lőszerek utánpótlásával
Felére esett a cseh lőszervásárlási programban résztvevő országok száma, már csak kilenc állam van a projektben – írja az ukrán RBK portál.

A Csehország által vezetett program lényege, hogy Ukrajna támogatói pénzt dobnak össze arra, hogy Prága lőszert, főleg tüzérségi lőszert vásároljon Kijevnek olyan országoktól, melyek nem támogatják közvetlenül az ország védekező háborúját.

Petr Pavel cseh elnök arról beszélt egy interjúban:

a programban résztvevő országok száma 18-ról 9-re csökkent, ennek pedig a fő oka szerinte az, hogy az Ukrajna-szkeptikus Andrej Babis nyerte meg a 2025-ös parlamenti választásokat.

Pavel szerint a programból azért faroltak ki Ukrajna támogatói, mert úgy látják, nincs értelme olyan projektet támogatni, melyet a koordinátor ország lakossága és politikai vezetése sem támogat.

Még él a kezdeményezés, de már csak kilenc ország vesz benne részt pénzügyi eszközökkel”

– mondta Petr Pavel.

Az RBK arról ír: Ukrajna eddig 4,4 millió lőszert kapott a cseh programon keresztül – az ukrán nagy kaliberű tüzérségi lőszertámogatás mintegy 50%-a a cseheknek köszönhetően érkezik.

Címlapkép forrása: Maciek Musialek/Anadolu via Getty Images

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

