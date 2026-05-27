Rossz hírt kapott Ukrajna: nagy baj van a kulcsfontosságú lőszerek utánpótlásával

A Csehország által vezetett program lényege, hogy Ukrajna támogatói pénzt dobnak össze arra, hogy Prága lőszert, főleg tüzérségi lőszert vásároljon Kijevnek olyan országoktól, melyek nem támogatják közvetlenül az ország védekező háborúját.

Petr Pavel cseh elnök arról beszélt egy interjúban:

a programban résztvevő országok száma 18-ról 9-re csökkent, ennek pedig a fő oka szerinte az, hogy az Ukrajna-szkeptikus Andrej Babis nyerte meg a 2025-ös parlamenti választásokat.

Pavel szerint a programból azért faroltak ki Ukrajna támogatói, mert úgy látják, nincs értelme olyan projektet támogatni, melyet a koordinátor ország lakossága és politikai vezetése sem támogat.

Még él a kezdeményezés, de már csak kilenc ország vesz benne részt pénzügyi eszközökkel”

– mondta Petr Pavel.

Az RBK arról ír: Ukrajna eddig 4,4 millió lőszert kapott a cseh programon keresztül – az ukrán nagy kaliberű tüzérségi lőszertámogatás mintegy 50%-a a cseheknek köszönhetően érkezik.

