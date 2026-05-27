Zaharova arról beszélt, hogy Örményország egy 2013-ban kötött egyezmény alapján jelenleg kedvezményes áron vásárol gázt és petróleumszármazékokat Oroszországtól, ez pedig az ország stabil gazdasági növekedéséhez vezet.
Azt mondta, hivatalosan is figyelmeztetést küldött Szergej Civilev orosz energiaügyi miniszter Jerevánnak, melyben tájékoztatják Örményországot:
ha folytatják az EU-s csatlakozás folyamatát, Oroszország egyoldalúan felmondja az energetikai egyezményt.
Örményország és Oroszország katonai szövetségesek voltak a KBSZSZ égiszén belül, viszont Jereván befagyasztotta tagságát, miután az ország területén állomásozó orosz katonák nem tudták megakadályozni, hogy az azerbajdzsáni hadsereg visszafoglalja Hegyi-Karabahot. Azóta Örményország folyamatosan távolodik Moszkvától és építi diplomáciai, katonai és gazdasági együttműködését a NATO-val és az EU-val.
Címlapkép forrása: Host photo agency / RIA Novosti via Getty Images
