  • Megjelenítés
Szakított Putyinnal Oroszország régi barátja – Bejelentette Moszkva, mi lesz a megtorlás
Globál

Szakított Putyinnal Oroszország régi barátja – Bejelentette Moszkva, mi lesz a megtorlás

Portfolio
Oroszország levelet küldött Örményországnak, melyben hivatalosan is tájékoztatták Jerevánt, hogy ha folytatják az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatot, Oroszország felmondja a kedvezményes gázellátásról szóló szerződést – mondta Marja Zaharova külügyi szóvivő a RIA Novosztyinak.

Zaharova arról beszélt, hogy Örményország egy 2013-ban kötött egyezmény alapján jelenleg kedvezményes áron vásárol gázt és petróleumszármazékokat Oroszországtól, ez pedig az ország stabil gazdasági növekedéséhez vezet.

Azt mondta, hivatalosan is figyelmeztetést küldött Szergej Civilev orosz energiaügyi miniszter Jerevánnak, melyben tájékoztatják Örményországot:

ha folytatják az EU-s csatlakozás folyamatát, Oroszország egyoldalúan felmondja az energetikai egyezményt.

Örményország és Oroszország katonai szövetségesek voltak a KBSZSZ égiszén belül, viszont Jereván befagyasztotta tagságát, miután az ország területén állomásozó orosz katonák nem tudták megakadályozni, hogy az azerbajdzsáni hadsereg visszafoglalja Hegyi-Karabahot. Azóta Örményország folyamatosan távolodik Moszkvától és építi diplomáciai, katonai és gazdasági együttműködését a NATO-val és az EU-val.

Még több Globál

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

WSJ: komolyan készül Európa arra, hogy Oroszország támadást indíthat 12 hónapon belül a NATO ellen

Volodimir Zelenszkij kiadta az utasítást: kiderült, mikor érhet véget az ukrajnai háború

Kapcsolódó cikkünk

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Host photo agency / RIA Novosti via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility