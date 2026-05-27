  • Megjelenítés
Számokat közölt a brit hírszerzés: ennyi orosz katona halhatott eddig meg Ukrajnában
Globál

Számokat közölt a brit hírszerzés: ennyi orosz katona halhatott eddig meg Ukrajnában

MTI
Csaknem félmillió orosz katona halt meg eddig az ukrajnai háborúban - mondta szerdán az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója.

Anne Keast-Butler - aki a GCHQ első női vezetőjeként a legnagyobb brit hírszerző szolgálat élén áll - a szervezet egykori híres kódfejtő központjában, a második világháború idején kulcsfontosságú szerepet betöltő Bletchley Parkban tartott éves beszámolójában úgy fogalmazott, hogy Oroszország "hátrál az ukrajnai hadszíntéren".

Kijelentette: a legfrissebb hírszerzési adatok szerint megközelítette az 500 ezret az orosz katonaáldozatok száma.

A GCHQ vezetője szerint ugyanakkor Moszkva fokozza Nagy-Britannia és Európa egésze elleni "hibrid tevékenységét", amely a tengeri talapzattól a kibertérig terjed, és célpontjai között szerepel a kiemelt fontosságú infrastruktúra is.

Kapcsolódó cikkünk

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility