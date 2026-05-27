  • Megjelenítés
Új ország léphet be a háborúba – Ukrajna már felrajzolta a célkereszteket
Globál

Új ország léphet be a háborúba – Ukrajna már felrajzolta a célkereszteket

Portfolio
Az ukrán drónerők már 500 célpontot azonosítottak Fehéroroszország területén, melyeket meg fognak támadni, ha az Oroszországgal szövetséges állam belép az ukrajnai háborúba – írja Robert Brovgyi, az ukrán drónerők parancsnoka Facebook-oldalán.

A „Magyar” hívójelű parancsnok Facebookon üzen Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek (akit mint „Minszk Gauleitere, Lukasescu” címez meg – a Gauleiter egy náci tisztség, a Lukasescu a Ceausescu és Lukasenka összemosása).

Amelyik kutya ugat, az nem harap. A ragadozómadár viszont nem ilyen. Már 500 célpontot rajzoltunk fel. Itt van egy ingyenes és nagyon hasznos tanács: ne nézz farkasszemet Ukrajnával!”

– írja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten arról beszélt: Oroszország bele akarja sodorni Belaruszt az ukrajnai háborúba, az is elképzelhető emellett, hogy Kijev ellen készül egy újabb szárazföldi invázióra az orosz hadsereg. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közben kimondta, hogy ha Ukrajna megtámadja Fehéroroszországot, ők is inváziót indítanak majd a szomszédos ország ellen. Tegnap már arról beszéltek belarusz vezetők, hogy Ukrajna szándékosan használ drónokat a határvédelmük ellen.

Még több Globál

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Óriási hibát követett el a Starbucks: dühöngő vásárlók zúzzák össze a termékeiket

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Kapcsolódó cikkünk

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Tisza-kormány: Magyar Péter felmentette Hajdú Jánost, ülésezett az országgyűlés
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility