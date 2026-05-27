Új ország léphet be a háborúba – Ukrajna már felrajzolta a célkereszteket

A „Magyar” hívójelű parancsnok Facebookon üzen Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek (akit mint „Minszk Gauleitere, Lukasescu” címez meg – a Gauleiter egy náci tisztség, a Lukasescu a Ceausescu és Lukasenka összemosása).

Amelyik kutya ugat, az nem harap. A ragadozómadár viszont nem ilyen. Már 500 célpontot rajzoltunk fel. Itt van egy ingyenes és nagyon hasznos tanács: ne nézz farkasszemet Ukrajnával!”

– írja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten arról beszélt: Oroszország bele akarja sodorni Belaruszt az ukrajnai háborúba, az is elképzelhető emellett, hogy Kijev ellen készül egy újabb szárazföldi invázióra az orosz hadsereg. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közben kimondta, hogy ha Ukrajna megtámadja Fehéroroszországot, ők is inváziót indítanak majd a szomszédos ország ellen. Tegnap már arról beszéltek belarusz vezetők, hogy Ukrajna szándékosan használ drónokat a határvédelmük ellen.

