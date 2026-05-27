Újabb célpontra csapott le a Donald Trump: halálos lövések dördültek a tengeren

Az amerikai hadsereg kedden közölte, hogy a Csendes-óceán keleti részén megtámadott egy hajót, amely feltehetőleg kábítószer-csempészettel foglalkozott, egy ember meghalt.

Egy kábítószer-terrorista férfi meghalt a művelet során, két túlélő pedig megmenekült"

- írta az amerikai Déli Parancsnokság (SOUTHCOM) az X közösségi oldalra feltett közleményében.

A művelethez az amerikai parti őrséget is riasztották. Az nem világos, hogy a túlélőket sikerült-e kimenteni.

A hírszerzés szerint a hajó a Csendes-óceánon egy ismert kábítószer-csempész útvonalon haladt - számolt be az amerikai hadsereg. Ezt az információt független források nem tudták megerősíteni.

Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, azzal az indokkal, hogy a műveletek célja a nemzetközi kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.

A fellépést bírálók megkérdőjelezik, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott halálos támadások megengedhetők-e a nemzetközi jog szerint. A hivatalos adatok szerint eddig több mint száz ember halt meg ilyen műveletekben.

