Újabb célpontra csapott le a Donald Trump: halálos lövések dördültek a tengeren

Egy kábítószer-terrorista férfi meghalt a művelet során, két túlélő pedig megmenekült"
- írta az amerikai Déli Parancsnokság (SOUTHCOM) az X közösségi oldalra feltett közleményében.
A művelethez az amerikai parti őrséget is riasztották. Az nem világos, hogy a túlélőket sikerült-e kimenteni.
A hírszerzés szerint a hajó a Csendes-óceánon egy ismert kábítószer-csempész útvonalon haladt - számolt be az amerikai hadsereg. Ezt az információt független források nem tudták megerősíteni.
Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, azzal az indokkal, hogy a műveletek célja a nemzetközi kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.
A fellépést bírálók megkérdőjelezik, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott halálos támadások megengedhetők-e a nemzetközi jog szerint. A hivatalos adatok szerint eddig több mint száz ember halt meg ilyen műveletekben.
