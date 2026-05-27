  • Megjelenítés
Újabb részletekre derült fény: tényleg lezáródhat az iráni háború?
Globál

Újabb részletekre derült fény: tényleg lezáródhat az iráni háború?

MTI
A tervezett amerikai-iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokádot - közölte szerdán az iráni állami televízió, amely megszerezte a konfliktus rendezéséről szóló kétoldalú keretmegállapodás szövegtervezetét

A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra - tette hozzá.

Az állami televízió szerint a megállapodás alapján Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat.

A szöveg még nem végleges, és Teherán "kézzelfogható ellenőrzés" nélkül nem tesz további lépéseket - tették hozzá.

Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ Biztonsági Tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá - közölte az állami televízió.

Még több Globál

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Számokat közölt a brit hírszerzés: ennyi orosz katona halhatott eddig meg Ukrajnában

Fájdalmas bejelentést tett a WHO vezére: hulló bombák és álhírek segítik a halálos kór terjedését

Kapcsolódó cikkünk

Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére

Kiszivárgott: Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól

Iráni háború: A béketárgyalások meséjének végére Teherán tehet pontot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility