Volodimir Zelenszkij kiadta az utasítást: kiderült, mikor érhet véget az ukrajnai háború

A lap egy hosszabb cikket közölt Ukrajna helyzetéről: az írás alapvetően arról szól, hogy egyszerűen meglepő, hogy Kijev ilyen sokáig kitart egy papíron sokkal erősebb ellenféllel szemben. Hozzáteszik ugyanakkor: a romló szolgáltatói infrastruktúra, a korrupció és a toborzótisztek agresszív viselkedése feszültséget kelt az ukrán társadalomban.
A cikk végén olvasható az Economist exkluzív információja:
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott arra, hogy az ukrán vezetés készüljön fel arra, hogy még 2-3 évig elhúzódhat a háború.
Ez azt jelentené, hogy az ukrajnai konfliktus leghamarabb is 2028-2029-ben érhet véget.
Az Economist megállapítja: „nincs oka annak,” hogy Ukrajna ne tudna eddig kitartani, ugyanakkor az országban komoly károkat okoz a „militarizmus és a háborús korrupció.”
Ukrajna valószínűleg túlél, mint sérült, de működőképes demokrácia és egy új középhatalom: szegényebb, traumatizált, de saját identitásában bizakodó ország lesz”
– írja a lap.
A cikk végén idéznek egy hírszerzési tisztet is, aki szerint „Isten szereti Ukrajnát.”
