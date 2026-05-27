Volodimir Zelenszkij kiadta az utasítást: kiderült, mikor érhet véget az ukrajnai háború
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott bizalmasainak arra, hogy készüljenek fel még 2-3 évig tartó háborúra – tudta meg kijevi kormányzati forrásokból az Economist.

A lap egy hosszabb cikket közölt Ukrajna helyzetéről: az írás alapvetően arról szól, hogy egyszerűen meglepő, hogy Kijev ilyen sokáig kitart egy papíron sokkal erősebb ellenféllel szemben. Hozzáteszik ugyanakkor: a romló szolgáltatói infrastruktúra, a korrupció és a toborzótisztek agresszív viselkedése feszültséget kelt az ukrán társadalomban.

A cikk végén olvasható az Economist exkluzív információja:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott arra, hogy az ukrán vezetés készüljön fel arra, hogy még 2-3 évig elhúzódhat a háború.

Ez azt jelentené, hogy az ukrajnai konfliktus leghamarabb is 2028-2029-ben érhet véget.

Az Economist megállapítja: „nincs oka annak,” hogy Ukrajna ne tudna eddig kitartani, ugyanakkor az országban komoly károkat okoz a „militarizmus és a háborús korrupció.”

Ukrajna valószínűleg túlél, mint sérült, de működőképes demokrácia és egy új középhatalom: szegényebb, traumatizált, de saját identitásában bizakodó ország lesz”

– írja a lap.

A cikk végén idéznek egy hírszerzési tisztet is, aki szerint „Isten szereti Ukrajnát.”

