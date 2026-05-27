WSJ: komolyan készül Európa arra, hogy Oroszország támadást indíthat 12 hónapon belül a NATO ellen

Oroszország az utóbbi hetekben egyre agresszívabb hangot üt meg a balti államokkal szemben. Lettországot azzal vádolták, hogy ukrán drónkezelőknek ad otthont, akik Oroszországot támadják a NATO területéről - ezt Riga határozottan cáfolta.

Ezt követően Moszkva "döntéshozatali központok" bombázásával fenyegetőzött.

Litvániában a múlt héten légiriadót rendeltek el, miután Fehéroroszország irányából drónok közelítették meg a légteret. Az orosz védelmi minisztérium emellett nyolc európai országban tette közzé olyan cégek címeit, amelyek állítólag Ukrajnával közösen dolgoznak drónfejlesztésen. A tárca ezzel kapcsolatban "kiszámíthatatlan következményekre" figyelmeztetett.

Több európai nemzetbiztonsági tisztviselő is arra figyelmeztetett, hogy Oroszország megpróbálhatja katonai eszközökkel tesztelni a NATO egységét.

Ezt valamelyik balti állam, a Balti-tengeren fekvő svéd és dán szigetek, vagy az Északi-sarkvidéken lévő szövetségi területek ellen irányuló provokációkkal hajthatják végre. Pål Jonson svéd védelmi miniszter egy interjúban elmondta, hogy a biztonsági környezet az elmúlt 24 hónapban jelentősen romlott.

Hozzátette, hogy Oroszország egyre nagyobb kockázatot vállal a hibrid műveletei során, amelyek immár kinetikus, azaz tényleges fegyveres elemeket is tartalmaznak.

Az aggodalmakat fokozza, hogy Donald Trump korábban a NATO-ból való kilépéssel fenyegetőzött, és csökkentette az Európában állomásozó amerikai erők létszámát.

Európai tisztviselők attól tartanak, hogy Oroszország az elkövetkező tizenkét hónapban lehetőséget láthat a cselekvésre - ezen az időablakon belül támadást indíthat.

Ezt a helyzetet súlyosbíthatja, ha egy esetleges iráni háború okozta olajárrobbanás politikai felfordulást idéz elő a kontinensen. Mindez tovább erősítheti azokat a szélsőjobboldali pártokat, amelyek az orosz energiaimport visszaállítását és Ukrajna támogatásának leállítását szorgalmazzák.

Az eszkaláció mögött részben egy egyszerű számítás áll. Nyugati hírszerzési becslések szerint Oroszország havonta közel 35 ezer katonát veszít, ami messze meghaladja az utánpótlási képességeit. A háború jelenlegi ütemben való folytatása hamarosan fenntarthatatlanná válik általános mozgósítás nélkül. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint ha Moszkva csupán az ukrajnai háború miatt hirdetne mozgósítást, azzal elismerné, hogy nem áll nyerésre.

Ezért elképzelhető, hogy egy újabb eszkalációs forgatókönyvet használnának ürügyként az általános mozgósítás elrendelésére.

Oroszország ebben a hónapban már tartott egy nukleáris készenléti hadgyakorlatot, amelynek keretében atomrobbanófejeket telepítettek Fehéroroszországba.

Olekszandr Danyljuk, a kijevi Védelmi Reformok Központjának elnöke szerint Vlagyimir Putyin kétféleképpen eszkalálhat. Dönthet a "vertikális" kiterjesztés mellett, amely a nukleáris zsarolást is magában foglalja, vagy választhatja a "horizontális" megoldást a konfliktus földrajzi kiterjesztésével. Célja mindkét esetben az lehet, hogy kedvezőbb feltételekkel fagyaszthassa be a háborút.

Európai katonai szakértők ugyanakkor egy fontos tényezőre is figyelmeztetnek. A közelmúltbeli hadgyakorlatok és szimulációk során az ukrán dróncsapatok gyorsan legyőzték a náluk jóval nagyobb NATO-egységeket, márpedig az orosz haderő is hasonló tapasztalattal és felszereléssel rendelkezik. A NATO megtámadása mindezek ellenére hatalmas kockázatot jelentene Putyin számára. Ahogy Norbert Röttgen német politikus fogalmazott: az orosz hadsereg Ukrajna ellen sem elég sikeres ahhoz, hogy egy újabb erős ellenféllel bővítse a háborút. Putyin azonban ismert arról, hogy hajlamos hatalmas kockázatokat vállalni.

