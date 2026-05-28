A szemünk előtt formálódik a katonai szövetség: megállítanák a szuperhatalom terjeszkedését – Évtizedes tabuk dőltek meg

Japán és a Fülöp-szigetek megállapodott csütörtökön arról, hogy biztonsági együttműködésük szorosabbra fűzése keretében és a kínai katonai tevékenység kiváltotta közös aggodalmuk miatt hivatalos tárgyalásokat kezdenek egy hírszerzési megállapodás megkötéséről.

Szanae Takaicsi japán miniszterelnök és Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök tokiói megbeszélésük után sajtótájékoztatón bejelentette, hogy

a két ország kétoldalú kapcsolatát átfogó stratégiai partnerségi viszonyra emelték.

A Fülöp-szigeteknek ez az első átfogó stratégiai partnersége egy másik országgal.

Japánnak a dél-kelet-ázsiai országok közül már van ilyen – a szövetségi szintnél eggyel alacsonyabb rangú – megállapodása Laosszal, Malajziával és Vietnammal. Mind Japán, mind a Fülöp-szigetek szövetségese az Egyesült Államoknak.

A két vezető megállapodott arról, hogy tárgyalásokat kezdenek több Abukuma-osztályú romboló és TC-90-es típusú kiképző repülőgép adásvételéről, valamint a Fülöp-szigeti kormány érdeklődött hajók ellen szárazföldről bevethető, Type-88 típusú rakéták iránt is.

Tokió nagyon fontosnak tartja az Indo-csendes-óceáni térség szabad és nyílt hajózhazóságának fenntartását Kína egyre fokozódó tengeri terjeszkedése miatt.

Pekingnek és a térség más országainak számos területi vitája van egymással, előbbi igényt tart például a Japán fennhatósága alatt álló, lakatlan Szenkaku-szigetekre a Kelet-kínai-tengeren, és az egész Dél-kínai-tengert magának követeli. Kínai hadihajók az utóbbi időben számos alkalommal agresszívan léptek fel Fülöp-szigeteki hajókkal szemben vitatott fennhatóságú zátonyok közelében.

A tervezett hírszerzési megállapodás, vagyis az általános katonai titokvédelmi egyezmény (GSOMIA) kötelezné a feleket megosztott katonai titkaik védelmére, kiszivárgásuk megakadályozására. Japánnak hasonló kétoldalú megállapodása van már Ausztráliával, Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal. Januárban Tokió és Manila beszerzési és szolgáltatási megállapodást írt alá a védelmi eszközök cseréjéről. A csapatok gyorsabb telepítését lehetővé tevő kölcsönös megállapodás pedig tavaly szeptemberben lépett hatályba.

A Fülöp-szigetek Japán első komolyabb potenciális fegyverpiaci célpontja azóta, hogy

a Takaicsi-kormány áprilisban feloldotta a halált okozó fegyverek exportjára vonatkozó évtizedes tilalmat, szakítva ezzel az ország második világháború utáni pacifista politikájával.

Marcos négynapos látogatása Japánban egybeesik a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok normalizálásának 70. évfordulójával.

