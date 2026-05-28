Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését

Az Országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett kivételes eljárásban fogadta el az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott Megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt.
A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett jogszabály rögzíti: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumában.
Ezáltal a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény hatályát veszti.
Az indoklás szerint az előterjesztés nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem
hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak.
A törvény a kihirdetését követő napon, tehát pénteken lép hatályba, a végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
