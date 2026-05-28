  • Megjelenítés
FONTOS A Covid-válság óta nem láttunk ilyet: mélyponton a foglalkoztatás, megindultak külföldre a magyarok
Amerikai elemzőház: Kijev porrá zúzza Putyin legnagyobb előnyét, bajban vannak az oroszok
Globál

Amerikai elemzőház: Kijev porrá zúzza Putyin legnagyobb előnyét, bajban vannak az oroszok

Portfolio
Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház kiadta napi jelentését az orosz-ukrán háborúról, amelyben a frontvonal eseményeit részletezik.

Az ISW szerint a Vlagyimir Putyin elnök vezette Oroszország eddig a túlerőre építette a stratégiáját a frontvonalon, ez pedig működött is. Az elmúlt hónapokban változás érzékelhető, mivel az ukránok képesek nagyobb károkat okozni az oroszoknak, mint ahogy azok képesek pótolni a veszteségeket. A növekvő veszteségek a felszerelésekre és az emberi erőre egyaránt kiterjednek. Mindez egyértelművé teszi, hogy

az elsöprő túlerő már nem hozza meg a kívánt eredményt, az orosz stratégia elbukni látszik.

Kijev a drónok alkalmazásával ért el taktikai előnyöket a frontvonal minden részén. Az egyre mélyebben alkalmazott csapásokkal elérték, hogy az orosz utánpótlás megrendüljön. A helyzet addig romlott, hogy Oroszországban is egyre többen kénytelenek elismerni a problémákat. Oroszország az elmúlt időszakban a beszivárgási taktikákra támaszkodva komolyabb sikereket tudott elérni, mostanra ezek teljesen elillantak.

Az ukránok nagyobb figyelmet kezdtek fordítani a közepes hatótávolságú csapásokra, például az Oroszország és a Krím között szárazföldi összeköttetést jelentő M-14 autópályán. A vonal támadása miatt megrendült az utánpótlás a térségben. Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter mindezt logisztikai blokádnak nevezte. Az ISW szerint ameddig Ukrajna további drónfejlesztésekre támaszkodik, addig Moszkvában mozgósításban gondolkodnak. Az újonnan kiképzett katonák esetében ugyanakkor kérdéses, hogy ebben a helyzetben pontosan milyen eredményt tudnának elérni. Fennáll a veszély, hogy a tervezett 300 ezer ember bevonása is csak minimális hatást gyakorolna a frontvonal állására.

Még több Globál

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Hihetetlen rekord dőlt meg a harctéren: akkora távolságból csapott le Ukrajna, amit korábban elképzelni sem mertek

Olyan ázsiai rezsimmel borult össze Oroszország, amire kevesen számítottak: komoly katonai lépés történt a háttérben

A lépés közben egészen biztosan súlyosan veszélyeztetné Putyin népszerűségét Oroszországban.

Kapcsolódó cikkünk

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Elindult a visszaszámlálás: ismeretlen számú különleges egység lepi el az orosz határt, indul a vadászat
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility