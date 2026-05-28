Amerikai elemzőház: Kijev porrá zúzza Putyin legnagyobb előnyét, bajban vannak az oroszok

Az ISW szerint a Vlagyimir Putyin elnök vezette Oroszország eddig a túlerőre építette a stratégiáját a frontvonalon, ez pedig működött is. Az elmúlt hónapokban változás érzékelhető, mivel az ukránok képesek nagyobb károkat okozni az oroszoknak, mint ahogy azok képesek pótolni a veszteségeket. A növekvő veszteségek a felszerelésekre és az emberi erőre egyaránt kiterjednek. Mindez egyértelművé teszi, hogy

az elsöprő túlerő már nem hozza meg a kívánt eredményt, az orosz stratégia elbukni látszik.

Kijev a drónok alkalmazásával ért el taktikai előnyöket a frontvonal minden részén. Az egyre mélyebben alkalmazott csapásokkal elérték, hogy az orosz utánpótlás megrendüljön. A helyzet addig romlott, hogy Oroszországban is egyre többen kénytelenek elismerni a problémákat. Oroszország az elmúlt időszakban a beszivárgási taktikákra támaszkodva komolyabb sikereket tudott elérni, mostanra ezek teljesen elillantak.

Az ukránok nagyobb figyelmet kezdtek fordítani a közepes hatótávolságú csapásokra, például az Oroszország és a Krím között szárazföldi összeköttetést jelentő M-14 autópályán. A vonal támadása miatt megrendült az utánpótlás a térségben. Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter mindezt logisztikai blokádnak nevezte. Az ISW szerint ameddig Ukrajna további drónfejlesztésekre támaszkodik, addig Moszkvában mozgósításban gondolkodnak. Az újonnan kiképzett katonák esetében ugyanakkor kérdéses, hogy ebben a helyzetben pontosan milyen eredményt tudnának elérni. Fennáll a veszély, hogy a tervezett 300 ezer ember bevonása is csak minimális hatást gyakorolna a frontvonal állására.

A lépés közben egészen biztosan súlyosan veszélyeztetné Putyin népszerűségét Oroszországban.

