Amerikai katonák sérültek meg Kelet-Európában: vizsgálják az incidens körülményeit
MTI
Nyolc amerikai katona sérült meg csütörtökön egy közúti balesetben, miközben az északnyugat-lengyelországi Drawsko Pomorskiében működő gyakorlótérre utaztak - közölte az interia.pl lengyel hírportál hivatalos lengyel katonai forrásokra hivatkozva.

A tehergépkocsin összesen 24 katona utazott,

amikor a jármű Drawsko Pomorskie közelében váratlanul letért az országútról és felborult

- mondta el a hírportálnak Tomasz Zygmunt, a katonai rendészet helyi szóvivője.

Előzetes hatósági vizsgálat szerint a balesetet a gépkocsivezető figyelmetlensége okozta.

Az egyik sérült katonát súlyos állapotban, helikopterrel szállították kórházba. További hat bajtársát környékbeli járási kórházakban ápolnak, állapotuk stabil. Egy sérült katona elutasította a kórházba szállítást.

A baleset körülményeit a lengyel katonai rendészet vizsgálja a nyugat-lengyelországi Poznanban működő katonai ügyészség felügyelete alatt.

Lengyelországban mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, egy részük rotációs, másik pedig állandó jelleggel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

