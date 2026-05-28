Durván kiakadt Izrael, amiért felvehetik a szégyenlistára: "végeztünk ezzel a főtitkárral!"

Izrael felfüggeszti a kapcsolatait António Guterres ENSZ-főtitkárral, válaszul arra az egyelőre még nem nyilvános döntésre, amellyel Izrael felkerült a háborús konfliktusok során nemi erőszak elkövetésével vádolt országok listájára - jelentette be Izrael ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban.

Végeztünk ezzel a főtitkárral

- mondta Danny Danon az X közösségi oldalon közzétett videón. Az izraeli misszió hozzátette, hogy ez a kapcsolatok befagyasztását jelenti a főtitkár hivatalával António Guterres mandátumának 2026. december 31-én esedékes lejártáig.

Részünkről a főtitkár ajtaja továbbra is nyitva ál

- reagált az AFP francia hírügynökségnek a főtitkár szóvivője, Stéphane Dujarric.

Az ENSZ és Izrael közti kapcsolatok közismerten rosszak, és a legalacsonyabb szinten vannak 2023. október 7., a Hamász iszlamista palesztin szervezet korábban nem látott támadása kiváltotta háború óta.

Az izraeli vezetés a főtitkár és más ENSZ-vezetők szemére veti, hogy élesen bírálták izrael gázában folytatott megtorló háborúját,

és Guterrest Izraelben nemkívánatos személynek nyilvánították 2024-ben. Izrael továbbá azzal vádolta a palesztin menekülteket segítő ENSZ-szervezetet (UNRWA), hogy részt vett az október 7-i támadásban.

"Botrányos a döntés, amellyel Izraelt feltették a listára, és amellyel azzal vádolnak bennünket, hogy háborús fegyverként használjuk a nemi erőszakot" - mondta csütörtökön Danny Danon, aki azzal vádolta meg az ENSZ-főtitkárt, hogy egyforma szinten kezeli a Hamászt és Izraelt.

A nagykövet a főtitkárnak a konfliktusok idején elkövetett nemi erőszakra vonatkozó minapi jelentésére utalt, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, de a közzététel előtt mindig bemutatnak az érintett országoknak.

Tavaly augusztusban az éves jelentés figyelmeztetett, hogy Izrael felkerülhet a fegyveres konfliktusok idején nemi erőszak elkövetésével gyanúsított, illetve azt ténylegesen elkövető felek listájára, amelyen a Hamász már szerepel.

Az ENSZ akkor nemi erőszakkal kapcsolatos "hiteles információkra" hivatkozott,

amelyeket az izraeli biztonsági erők követtek el palesztin foglyok ellen börtönökben, és arra is rámutatott, hogy nem engedték be ezekbe a létesítményekbe az ENSZ ellenőreit.

"Meghívtuk az ENSZ képviselőit, hogy jöjjenek Izraelbe kivizsgálni ezeket a nevetséges vádakat, de úgy döntöttek, nem jönnek, az Izrael-ellenes kampány folytatása mellett döntöttek" - jelentette ki Danny Danon.

"Szégyenletesnek és képtelennek" nevezte Izrael felvételét a listára Oren Marmorstein, a jeruzsálemi külügyminisztérium szóvivője.

A döntés újabb bizonyítéka az ENSZ "valódi természetének".

Túlpolitizált és korrupt intézmény, amely lemondott az alapvető értékeiről, és az Izrael elleni rendszeres támadást tekinti fő feladatának

- olvasható a szóvivő által kiadott közleményben.

